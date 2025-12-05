Sinner incredulo, rimpiazzato senza preavviso: è imbarazzante

Jannik Sinner è sempre e comunque al centro dell’attenzione, come dimostra anche l’ultima notizia relativa all’altoatesino.

Jannik Sinner è un giocatore che, in un modo o nell’altro, rimane sempre al centro dell’attenzione. Del resto, stiamo parlando di un giocatore dal talento straordinario e certamente è uno dei più forti tennisti al mondo nonché uno dei migliori mai esistiti fra quelli nati in Italia. Proprio per questa ragione, se ne parla sempre tantissimo di lui.

Oltre al fatto che, purtroppo, spesso è stato invischiato in grandi polemiche che hanno attirato tantissimo l’attenzione su di lui. Ci riferiamo in particolar modo al caso Clostebol che lo ha coinvolto fino alla squalifica di tre mesi nel corso della prima parte del 2025. E, visto che il nome di Sinner è sempre molto di moda, l’ultima dichiarazione sul suo conto è arrivata da un ormai ex collega italiano.

Sinner, coinvolto ancora: di cosa si tratta

Nel bene o nel male, di Jannik Sinner si parla sempre e comunque. L’ennesima dimostrazione è arrivata dalle dichiarazioni utilizzate da Fabio Fognini, ospite dell’ultima puntata di Belve. In particolare, riferendosi al giocatore altoatesino, ha parlato così dell’attuale numero due al mondo: “Firmo per diventare Sinner? Sinner è il numero uno al mondo, quindi firmo se mi dai il foglio. Però Jannik farebbe un pensierino per viverla alla Fognini. Cos’ho che Sinner non ha? Ho spontaneità, sono molto spontaneo e vivace. E io dico le cose in faccia e sono diretto. Sicuramente è difficile fare paragoni, sono caratteri diversi”.

Fognini si è ritirato nel corso del 2025, dopo aver giocato una splendida partita contro Carlos Alcaraz a Wimbledon. La straordinaria sfida in terra britannica ha lasciato veramente tutti quanti a bocca aperta, ed è stato il match che ha portato l’ex atleta italiano ad appendere la racchetta al chiodo dopo una lunga e soddisfacente carriera piena di risultati importanti, qualcuno indimenticabile.

Chiaramente, chiunque in questo preciso momento storico farebbe volentieri a cambio con Jannik Sinner come tennista, ma allo stesso tempo giustamente Fabio Fognini è assolutamente orgoglisoo dello sportivo che è stato e dell’uomo che è diventato nel corso della sua vita privata oltre che professionale. Comprensibile, quindi, che non farebbe a cambio con il tennista azzurro del momento. Che, come ha specificato a Belve l’ex numero 9 al mondo, non è né migliore né peggiore di lui: semplicemente diverso, con il suo carattere che lo rende unico e speciale a modo suo.