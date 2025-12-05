Sorteggio Mondiali 2026, i gironi: le possibili avversarie dell’Italia

Sono stati sorteggiati a Washington i gironi del prossimo Mondiale. In attesa di sapere se l’Italia si qualificherà o no ecco chi gli azzurri potrebbero affrontare nel gruppo B.

Sono Canada, Qatar e Svizzera le possibili avversarie dell’Italia al prossimo Mondiale. Gli azzurri nel prossimo mese di Marzo disputeranno il playoff contro l’Irlanda del Nord e in caso di successo la finale contro Galles e Bosnia-Erzegovina. In caso di doppia vittoria, sarebbe questo quindi il girone degli azzurri. Un trittico di avversari sicuramente non blasonati ma da non sottovalutare. Il Canada paese ospitante è in netta crescita come dimostrato nell’ultima Copa America. Il Qatar dopo aver ospitato l’ultimo Mondiale è riuscito a qualificarsi direttamente. La Svizzera poi è stata artefice della mancata qualificazione azzurra in Qatar e ha poi eliminato gli uomini di Spalletti all’ultimo Europeo.

Italia, il possibile girone al Mondiale

Un girone non irresistibile, ma da non sottovalutare, quello che toccherebbe all’Italia in caso di successo nei playoff Mondiali dove incontrerà l’Irlanda del Nord e poi eventualmente una tra Bosnia e Galles. Ostacoli che l’Italia dovrà superare se vorrà arrivare alla prossima Coppa del Mondo. Non solo le avversarie sono state svelate anche le date e le località dove gli azzurri potrebbero affrontare i propri match al prossimo Mondiale. L’esordio sarebbe il 12/06 a Toronto contro il Canada. 6 giorni dopo, il 18 giugno a Los Angeles i ragazzi di Gattuso affronterebbero la Svizzera. Ultima gara il 24/06 a Seattle contro il Qatar. Queste quindi le possibili gare e le possibili date dei match per l’Italia che ora dovrà però centrare la qualificazione.

I gironi

Il girone A è quello del Messico, con lui sorteggiate Sud Africa, Corea del Sud e una tra Danimarca, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord e Irlanda. Il girone C vede poi Brasile, Marocco, Scozia e Haiti. Girone D composto da Usa, Australia e Paraguay, e la vincente del playoff tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo. Passando al girone E ecco: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao. Nel F: Olanda, Giappone, Tunisia e vincente playoff tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania. Gruppo G già definitivo con: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda. Nel gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde. Ecco invece il gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, vincente playoff tra Iraq, Bolivia e Suriname. Il gruppo J è quello dell’Argentina con: Algeria, Austria e Giordania. Gruppo K per il Portogallo, a concludere: Uzbekistan, Colombia e la vincente del playoff tra Nuova Caledonia, Giamaica e RD Congo. Ultimo girone poi l’L con: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.