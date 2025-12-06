Mondiali 2026, Messi contro Cristiano Ronaldo: quando il faccia a faccia

Ieri sono stati sorteggiati i Gironi dei prossimi Mondiali con l’Italia di mister Gattuso che in caso di qualificazione sarà inserita nel Gruppo B con Qatar, Canada e Svizzera. Una kermesse che potrebbe regalare diverse emozioni e non solo, soprattutto nei match a eliminazione diretta: Argentina-Portogallo è possibile, da una parte Leo Messi dall’altra Cristiano Ronaldo, per la sfida tra i due G.O.A.T. del calcio internazionale degli ultimi due decenni.

Una partita leggendaria. L’ultimo confronto tra le due stelle: dai consueti Barcellona–Real Madrid alla Nazionale. I campioni del Mondo in carica contro gli ultimi vincitori della Nations League. Dagli States con l’Inter Miami all’Arabia Saudita e l’Al-Nassr: è il trofeo che manca nella bacheca di CR7 che potrebbe concludere una carriera da sogno al meglio in attesa dei 1000 gol… ultimo obiettivo puntato dal 40enne.

Ai Mondiali Messi vs Ronaldo è possibile: ecco quando

Leo Messi contro Cristiano Ronaldo per la prima volta ai Mondiali? E’ una possibilità concreta: dopo aver superato sedicesimi e ottavi di finale, qualora Argentina e Portogallo dovessero passare come prime dei rispettivi gironi, allora, saranno nella stessa parte del tabellone con il numero 10 e il numero 7 che si affronteranno solo ai quarti di finale.

Ronaldo and Messi have a chance to play in the quarterfinals of the 2026 FIFA World Cup 👀 Imagine the scenes if these two legends faced off in Arrowhead 🔥 pic.twitter.com/DSQBc8IpI7 — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 5, 2025

La competizione che si terrà dall’11 giugno al 19 luglio in Messico, Stati Uniti e Canada rappresenterà l’ultima occasione per le due stelle di partecipare a una Coppa del Mondo. Il Portogallo di Ronaldo è stato inserito nel Gruppo K insieme alla vincitrice del Play-Off 1 (Repubblica Democratica del Congo, Giamaica o Nuova Caledonia), più Uzbekistan e Colombia dell’ex compagno di squadra James Rodríguez. Lionel Messi, invece, che compirà 39 anni durante il torneo, affronterà con la sua Argentina, Algeria, Austria e Giordania inserite nel Gruppo J.