Per l’Italia il difficile del Mondiale è arrivarci. Alla Spagna il miglior sorteggio

E quindi la parte più difficile per l’Italia al Mondiale è arrivarci. Non che non lo sapessimo già, ma adesso c’è la prova plastica.

Fa quasi specie dire “abbiamo avuto un sorteggio favorevole”, perché stiamo parlando del nulla: dobbiamo prima battere l’Irlanda del Nord, e anche fosse, il viaggio in Bosnia o soprattutto a Cardiff sarebbero una prova di lacrime, sudore e sangue. Quindi per ora i nostri discorsi valgono quello che al bar ha giocato la schedina e dice: “Se vinco mi compro…”.

Il possibile girone dell’Italia

Comunque, un girone migliore era quasi impossibile. Giusto gli altri due delle ospitanti erano più docili, perché là oltre ai padroni di casa non è presente un calibro serio come la Svizzera. Ma insomma sta a spaccare il capello: il nostro calendario sarebbe debutto contro i padroni di casa a Toronto sulla Costa Est il 12 giugno, e poi trasferimento su quella Ovest per la Svizzera a Los Angeles il 18 giugno e per il Qatar a Seattle il 24 giugno.

Per carità le prime due sono impegnative, ma Ottavi che sarebbero ampiamente alla portata. Magari da seconda in classifica dietro gli svizzeri, e a quel punto avremmo un percorso che prevederebbe ai Sedicesimi probabilmente chi uscirà ai playoff tra Danimarca e Irlanda, a New York. E poi agli Ottavi l’Olanda. E poi ai Quarti la Francia e in semifinale la Spagna, ma vabbè…

Spagna fortunata

Gli spagnoli, fortunelli loro. Ma ci arriviamo. Alcuni puntano il girone L dell’Inghilterra come quello di ferro, accompagnata da Croazia, Ghana e Panama. Per carità, sicuramente non agevole, ma il vero group of death è il girone C del Brasile: per Ancelottinho c’è il Marocco, Scozia e Haiti. E se i caraibici valgono i panamensi, beh gli altri sono molto peggio. Croazia e Marocco sono le protagoniste della precedente finale per il terzo posto, ma la Croazia è in transizione, già fatta fuori al primo turno da noi agli Europei.

Mentre il Marocco è al suo massimo splendore di sempre, con Hakimi tra i migliori al mondo. E chissà che non arrivi nelle Americhe forte del titolo di campione africano, che incredibilmente ha vinto solo nel 1976, provando a cogliere l’occasione storica della Coppa d’Africa a casa sua, dal 21 dicembre, e anche a casa vostra in diretta su Sportitalia. E per quanto riguarda le altre due, beh il Ghana è ostico ma inaffidabile, mentre la Scozia di McFratm non era così forte da 40 anni, e occhio perché può fare brutti scherzi.

Anche alla Germania è andata bene

In generale sorteggio benedetto per le ospitanti, agevole per Germania, Olanda e Belgio. Male invece la Francia che rischia il primo posto con Norvegia e Senegal, mentre Portogallo, Argentina e Spagna hanno un rivale temibile rispettivamente in Colombia, Austria e Uruguay, ma gruppo ampiamente alla portata. E la Spagna è proprio la fortunella di tutto il sorteggio.

Perché dopo che le è capitata subito l’Uruguay, avrebbe potuto terminare nel girone di ferro con una seconda europea. Invece ha fatto la gimcana nel pericolo ricevendo Capo Verde e Arabia Saudita. Ma il bello viene dopo.

Perché questi sono gli ipotetici accoppiamenti degli Ottavi in ordine di tabellone:

Germania-Francia

Irlanda/Italia-Olanda

Colombia-Spagna

Usa/Turchia-Belgio

Brasile-Norvegia

Messico/Scozia-Inghilterra

Argentina-Usa/Turchia

Svizzera-Portogallo

Gli incroci più suggestivi

Addirittura potrebbe esserci il primo Messi vs Cristiano nella storia dei Mondiali, ai Quarti di finale; l’Argentina quasi sicuramente dovrà passare dai Sedicesimi contro l’Uruguay; vari scontri seri dagli Ottavi in poi compreso un possibile terribile Scozia-Inghilterra. Vale per tutti, tranne per la Spagna che potrebbe arrivare in semifinale avendo fronteggiato solo Austria, Colombia e Belgio.

Se Lamine Yamal tiene la barra dritta, 16 anni dopo la Spagna in America potrebbe appiccicarsi la seconda stella vendicando il torpe Salinas.