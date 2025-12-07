Boca Juniors, attesa da brividi per la semifinale col Racing (VIDEO)

Alle 23.00 scenderanno in campo alla Bombonera, Boca Juniors e Racing Club de Avellaneda per la prima semifinale del Torneo Clausura un’attesa incredibile anche fuori dallo stadio documentata da immagini da brivido.

Sono da brividi le immagini che arrivano dall’esterno della Bombonera in vista del match di stasera contro il Racing valido per la prima semifinale del Torneo Clausura 2025. La seconda vedrà poi affrontarsi Gimnasia la Plata ed Estudiantes. Un match quello di stasera che metterà di fronte due delle principali contendenti alla vittoria finale. Da una parte Paredes, dall’altra Adrian Martinez. Tanti i calciatori pronti a regalare spettacolo. Un match da seguire in diretta sul Canale 60 DTT a partire dalle ore 23.00. La gara sarà visibile anche tramite il nostro sito e la nostra app. Spettacolo garantito in campo e sugli spalti.

La carica del tifo del Boca Jrs

Fumogeni Azul y Oro, canti, balli e una tifoseria scatenata. Questo e tanto altro sono i tifosi del Boca Jrs nel pre-partita della semifinale del Torneo Clausura contro il Racing Club de Avellaneda. Un match sentitissimo e attesissimo che vedrà le squadre affrontarsi alle 23.00 alla Bombonera. Una gara che potrete seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva qui su Sportitalia, sul Canale 60 DTT. Domani poi la seconda semifinale alle 21.00 su SoloCalcio, in campo Gimnasia la Plata ed Estudiantes nel Clasico de La Plata.

Panchina per Cavani negli Xeneises che puntano sul 442, davanti Merentiel e Gimenez. Squalificati Sosa e Martirena, Costas punta su un 11 più difensivo 3-4-3 in fase offensiva 5-4-1 in fase difensiva. Prima della gara la formazione Reserva del Boca Juniors ha fatto un giro di campo dopo la vittoria del Campionato Proyeccion, in finale ai rigori contro il Gimnasia la Plata. L’attesa ora è tutta per Xeneises e Academia e per un match pronto a regalare spettacolo. La prima di due semifinali attesissime e che determineranno quali squadre giocheranno poi la finale nella notte tra Sabato e Domenica prossima a Santiago dell’Estero. La vincente del Torneo Clausura affronterà poi il 20 dicembre il Platense nel Trofeo de Campeones.

Boca Jrs-Racing Club, le formazioni

Boca Jrs (4-4-2): Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos; Merentiel, Gimenez. Allenatore: Claudio Ubeda.

Racing Club (3-4-3): Cambeses; Di Cesare, Colombo, Garcia Basso; Mura, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Martinez, Vergara. Allenatore: Gustavo Costas.