La Fiorentina non riesce a venir fuori da un momento di crisi profonda. Ultimo posto in classifica, zero vittorie e tanta agitazione nell’ambiente. I calciatori sono scossi anche per insulti e minacce arrivate via social alle proprie famiglie: il club reagisce

Dopo il ko con il Sassuolo, il clima attorno alla Fiorentina è diventato ancora più teso: sui social sono apparsi messaggi gravissimi rivolti alle compagne ed alle famiglie dei giocatori viola (Leggi qui cosa è successo). La squadra di Paolo Vanoli è sprofondata all’ultimo posto in Serie A in solitaria dato il successo del Verona sull’Atalanta e la frustrazione di una parte della tifoseria è sfociata in comportamenti totalmente inaccettabili. La moglie di Dodô, Amanda Ferreira, ha deciso di denunciare pubblicamente quanto ricevuto, mostrando i commenti comparsi sotto un suo post. Ha inoltre annunciato che segnalerà l’autore, rendendone visibile il nome. Il commento incriminato recitava: “Speriamo vi muoiano i figli di cancro”. Ora arriva la presa di posizione da parte della Fiorentina.

La condanna della Fiorentina alle minacce social alle compagne dei giocatori

Ecco di seguito la prima parte del comunicato della Fiorentina, nella quale il club viola condanna fermamente l’accaduto: “ACF Fiorentina esprime piena solidarietà” – si legge – “e piena vicinanza ai calciatori e alle loro famiglie, a seguito delle inaccettabili e vergognose minacce ricevute nelle ore successive alla sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Comportamenti di questo tipo non possono avere alcun posto nel calcio, né in nessun ambito della nostra società”.

Minacce alle compagne dei giocatori della Fiorentina: indagini in corso

Il comunicato della Fiorentina prosegue rendendo noto che ci saranno delle conseguenze per i gravi fatti accaduti, visto che ci sono indagini in corso: “Il Club si è messo subito in contatto coi propri tesserati e con le autorità competenti per garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a tutela della sicurezza e della serenità dei giocatori, dei membri dello Staff, dei loro cari e delle famiglie coinvolte. ACF Fiorentina, nel ringraziare i tanti sostenitori che hanno già manifestato affetto e sostegno in merito a questi fatti incresciosi, ribadisce che non ci sarà mai spazio per intimidazioni, odio o violenza. Il nostro impegno nella protezione dei nostri giocatori e delle loro famiglie rimane assoluto”.