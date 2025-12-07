Il Cagliari domina la Roma: 1-0, decide Gaetano. Secondo ko di fila per Gasperini

Il Cagliari ritrova la vittoria dopo nove giornate e lo fa con una prestazione autorevole contro la Roma, che incassa la seconda sconfitta di gila. Alla Unipol Domus i rossoblù dominano dal primo all’ultimo minuto, conquistando tre punti fondamentali per la salvezza

Nove giornate dopo l’ultimo successo, il Cagliari ritrova la vittoria e lo fa nel modo più significativo possibile: superando alla Unipol Domus la Roma di Gian Piero Gasperini. Una partita dominata dal primo all’ultimo minuto dai rossoblù, che tornano così a muovere la classifica con tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza.

Per la Roma invece si tratta di un ko molto negativo. Oltre ad essere il secondo consecutivo, è il modo in cui arriva che deve preoccupare Gian Piero Gasperini. I giallorossi sono stati completamente dominati dalla squadra di Pisacane. E ora c’è da capire come reagirà a queste difficoltà la squadra capitolina, al primo vero momento difficile della stagione.

Dominio Cagliari

L’avvio è tutto di marca rossoblù. Il Cagliari spinge con continuità sul versante sinistro, dove Folorunsho e Obert trovano spesso lo spazio per creare superiorità, costringendo la Roma a un atteggiamento prudente. Adopo e Borrelli hanno due buone opportunità per indirizzare la sfida, ma difettano nella conclusione. I giallorossi non riescono a prendere le misure alla squadra sarda, con Deiola e compagni liberi di avanzare palla al piede e occupare stabilmente la metà campo avversaria. Nonostante il dominio territoriale, però, Svilar non deve compiere interventi particolarmente complessi nei primi 45 minuti.

Celik lascia la Roma in 10

La ripresa si apre con un episodio chiave: Folorunsho si libera di tre avversari e si avvia verso l’area, venendo steso da Celik al limite. L’arbitro Zufferli indica inizialmente il dischetto, ma il Var corregge: punizione dal limite e rosso diretto per il difensore della Roma per chiara occasione da gol. In superiorità numerica il Cagliari prova ad alzare ulteriormente il ritmo, ma Svilar compie due interventi decisivi su Obert e ancora su Folorunsho.

Gaetano batte Gasperini

Nel finale i padroni di casa accelerano alla ricerca del vantaggio. Palestra diventa imprendibile sulla destra e mette in seria difficoltà Ghilardi, subentrato a Tsimikas. Le proteste rossoblù per un possibile rigore non trovano però conferma.

L’azione decisiva arriva all’83’: su calcio d’angolo battuto da Esposito, Gaetano — entrato da poco — controlla sul secondo palo e batte Svilar con un diagonale potente, regalando al Cagliari una vittoria meritata per spirito, intensità e qualità di gioco.