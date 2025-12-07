Vince 3-0 il Santos contro il Cruzeiro e centra una miracolosa salvezza. Trascinatore Neymar che ha giocato le ultime 3 gare con un menisco lesionato risultando decisivo.

Nessun gol o assist. Neymar è risultato comunque protagonista anche nell’ultima gara stagionale. Vinta 3-0 contro il Cruzeiro, match che ha sancito la salvezza e la qualificazione aritmetica del Santos alla Copa Sudamericana. Un’impresa quella compiuta da Neymar e compagni. L’attaccante ha giocato le ultime 3 gare con il menisco lesionato, segnando 4 dei 9 gol nei tre successi per 3-0 e servendo un assist. Un finale di stagione incredibile in casa Peixe che centrano così la salvezza guadagnando così anche la qualificazione alla prossima Sudamericana. Quasi tutto merito dell’eroe incerottato Neymar.

Santos, Neymar l’eroe della salvezza

Vince 3-0 contro il Cruzeiro il Santos e centra così la salvezza. Una vittoria che in virtù del pari 1-1 tra il Corinthians e la Juventude, già retrocessa, vale anche la qualificazione alla prossima Sudamericana. Una salvezza targata oggi da Thaciano, doppietta e Joao Schmidt, ma soprattutto da Neymar. Il 10 non ha segnato o servito assist nell’ultimo match ma era stato protagonista di 4 gol e 1 assist nelle ultime due vittorie per 3-0 e anche in questa gara ha ispirato in modo particolare con grandi giocate. Un’impresa ancora più incredibile quella di Neymar e compagni viste le condizioni fisiche non buone dell’attaccante. Neymar convive infatti da diverse settimane con una lesione del menisco e ha giocato le ultime 3 gare da infortunato.

Impresa incredibile

Un’impresa incredibile, quella di O’Ney, che da infortunato ha trascinato i suoi fino alla Sudamericana salvandoli da una retrocessione che fino a 3 giornate fa sembrava quasi certa. Al termine del Brasileirao, retrocedono così Ceara, Fortaleza, Juventude e Sport Recife. Resta invece escluso dalla Copa Sudamericana il Corinthians che pareggia 1-1 con la Juventude, già retrocessa, subendo il sorpasso del Santos di Neymar che batte 3-0 il Cruzeiro che chiude terzo in classifica. A decidere la gara i gol di Thaciano, doppietta e Joao Schmidt.

Le parole di Neymar

Neymar ha parlato così dopo la salvezza e qualificazione alla prossima Sudamericana: “Rimarrò al Santos? Non lo so. Sinceramente non lo so. Ho detto di aspettare queste partite, di aspettare la fine del campionato. Ora voglio riposarmi per almeno una settimana, fare un viaggio, dimenticare il calcio e poi ci penserò. Ma ovviamente il mio cuore è sempre al Santos. Il Santos sarà sempre al primo posto per me. Ma vedremo cosa è meglio per tutti“.