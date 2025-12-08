Chi è il bambino al fianco di Sinner: senza di lui, avrebbe vinto molto meno

Jannik Sinner è un campione straordinario, ma forse non sapete esattamente tutto di lui: lo dimostra questa fotografia.

Jannik Sinner è un campione straordinario, uno di quelli che nascono sempre più raramente. Basti pensare che i risultati ottenuti da lui sono stati agguantati da pochi altri tennisti italiani nel corso della storia dello sport appena nominato, se escludiamo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta.

Questa è già una prova massiccia del talento cristallino che porta il nome e il cognome di Jannik Sinner. Ma, oltre a quello che stiamo riportando in queste righe, cos’altro non sappiamo di Jannik Sinner?

A partire dalla fotografia che abbiamo deciso di mostrarvi all’interno di questo articolo, effettivamente ci sono tante cose che del popolare giocatore numero due al mondo non sappiamo. Ad esempio, chi è il bambino che si trova al suo fianco? Per sua stessa ammissione, senza di lui avrebbe vinto decisamente meno nel corso della sua carriera.

Sinner, chi è il bambino al suo fianco? Conta tantissimo per lui

Il bambino al fianco di Jannik Sinner, altro non è che suo fratello Mark. Nato a Rostov sul Don in Russia nel 1998, è stato adottato dalla famiglia del tennista quando aveva solamente nove mesi. Attualmente ha 27 anni, e lavora come istruttore dei Vigili del Fuoco a Bolzano. Malgrado la fama del fratello minore, Mark preferisce l’anonimato. Un po’ come, del resto, i genitori di entrambi. Raramente infatti ha concesso interviste e ha accettato di finire sotto la luce dei riflettori. Nelle rare occasioni in cui lo ha fatto, però, ha cercato di descrivere nel miglior modo possibile il suo rapporto con Jannik.

In un’intervista al quotidiano Alto Adige nel 2023, ha precisato che il rapporto con il numero due al mondo è normale, proprio come quello che riguarda la maggior parte dei fratelli. Anche se è capitato in passato che ci siano stati dei litigi, in seguito è sempre e comunque arrivata la pace fra di loro. I due hanno anche giocato a tennis insieme, tanto da riuscire a divertirsi più o meno alla pari per qualche anno. In seguito, però, chiaramente non è più stato possibile per lui riuscirci.

Sicuramente Mark Sinner è stato fondamentale, come i genitori di entrambi, per il successo di Jannik. Del resto, lo stesso tennista italiano ha sempre ammesso che nel percorso che lo ha portato a raggiungere il vertice del circuito internazionale la famiglia ha svolto un ruolo cruciale. Da quello scatto che li ritrae insieme sono passati molti anni, ma i due rimangono più affiatati che mai. Vite diverse, obiettivi diversi, carriere diverse, ma uniti e legati come non mai.