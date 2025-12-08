SI HD

Napoli, Conte al bivio con Hojlund: quando torna Lukaku che succede?

Le prestazioni del centravanti danese Rasmus Hojlund stanno lanciando il Napoli in testa alla classifica. Quando torna Romelu Lukaku dall’infortunio, Conte avrà un problema di scelte?

C’era un digiuno, più o meno lungo, ad attanagliare la mente di Hojlund prima del big match di ieri sera contro la Juventus. Gli è bastato un attacco alla profondità per incendiare il Maradona e portare in vantaggio i partenopei, cogliendo nel migliore dei modi l’assist di Neres. Un asse che si sta costruendo pian piano, ma che sta portando grandi gioie a Conte, registrando le vittorie negli scontri diretti con Inter, Roma e ora Juventus. “Cinquanta milioni santi e benedetti”, sostiene qualcuno sui social. E, per ora, non si può sostenere il contrario.

Hojlund o Lukaku? Chi sarà il titolare quando rientra il belga?

La notte magica di Hojlund

Tanta sostanza tra il pressing nella prima pressione e la lotta per proteggere il pallone e far salire la propria squadra. Hojlund non è solamente il puntero che segna e fa sognare, ma sta risultando essere molto utile nella completa gestione delle contingenze partenopeee: “Io faccio anche altro, per esempio pressare, una cosa che assolutamente non mi dispiace. Tengo alta la squadra. Ci godiamo questo periodo, il primo posto in classifica. E aspettiamo che tornino i nostri compagni”. Per il momento Conte non ha a disposizione Lukaku, ma quando il belga rientrerà, ecco che il tecnico salentino sarà posizionato di fronte a una scelta non per nulla banale.

Hojlund e Lukaku, impatti simili al Napoli

Dopo le prime 10 presenze con la maglia del Napoli, l’impatto del centravanti danese alla corte di Conte è simile a quello di Lukaku allo stesso punto della stagione: 4 gol. A breve Big Rom dovrebbe tornare a disposizione della squadra e a quel punto il tecnico salentino dovrà comunque scegliere uno dei due per il riferimento avanzato titolare. Hojlund ha parlato così del suo momento: “Sono soddisfatto. perché è arrivata una doppietta e per un centravanti la cosa più importante è il gol. Ma sono contento per la vittoria, per lo spirito di sacrificio di tutti”.

Conte nel frattempo si gode Hojlund e la truppa partenopea è ben consapevole di avere a disposizione un giocatore che sta risollevando la squadra dopo un periodo opaco e poco brillante. Ma occorre registrare anche il fatto che Lukaku è stato l’attaccante titolare del Napoli scudettato nella scorsa stagione. Dubbi offensivi? Quando si tratta di qualità, la scelta è comunque piacevole. Anche se una decisione andrà presa.

