In Kazakistan si gela: Kairat-Olympiacos si gioca a -20 gradi

Kairat-Olympiacos sarà una delle partite più gelide disputate in Champions League. Temperatura proibitiva in Kazakistan nonostante lo stadio di Astana sia riscaldato.

La formazione greca ha raggiunto il Kazakistan nella giornata di ieri in aereo per giocare la sesta partita della Champions League contro i padroni di casa del Kairat. Il match si giocherà alle ore 20:30 locali, tra poco più di un’ora in Italia. Temperature da capogiro per questa sfida che prenderà il via alle 16.30 (orario italiano) con le previsioni che toccano i -21°.

-20 gradi: tutto pronto per Kairat-Olympiacos

Nonostante le difficoltà per le condizioni climatiche, la QJ Arena ha un sistema di riscaldamento del campo per sopperire a questo tipo di temperature basse oltre ad essere dotato di un tetto retrattile chiuso durante gli allenamenti: molto probabilmente si tratterà di uno dei match più gelidi disputati in campo europeo.

❄️ Acabamos de aterrizar en Astaná, donde se juega mañana el partido. El infierno helado. Aquí es donde se esperan temperaturas de -24° para mañana… y eso es lo que nos encontramos al llegar. La madre que me parió… https://t.co/Ct8jJsWiEd pic.twitter.com/xQcskK3HfC — Rafael Escrig (@RafaelEscrig) December 8, 2025

Nonostante i video pubblicati all’esterno dell’impianto sportivo, il terreno di gioco appare in perfette condizioni, con Kairat e Olympiacos pronti a darsi battaglia: dopo cinque giornate i kazaki hanno conquistato soltanto un punto, mentre gli ellenici reduci dal rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid, hanno soltanto un punto in più rispetto ai padroni di casa.

Quindi nonostante la neve che continua a posarsi all’esterno della struttura, il match valevole per la sesta giornata di Champions League si giocherà senza problemi con entrambe le squadre a caccia del primo successo europeo della stagione per continuare a sognare la qualificazione, almeno per i play-off.