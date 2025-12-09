Nazionale, il CT fa fuori il campione d’Europa: è bufera

Nazionale Italiana, di recente è stata presa una decisione che non possiamo veramente ignorare: scopriamo di quale si tratta.

Quando si parla della Nazionale Italiana, facciamo riferimento a ciò che ogni atleta e sportivo ambisce di più in assoluto. Vale per qualsiasi disciplina.

Finire a rappresentare il proprio Paese sotto la luce dei riflettori, e magari fare anche bella figura, sicuramente è quello che chiunque spererebbe di riuscire a fare nel corso della propria carriera. Tuttavia, in tal senso non ci sono sempre belle notizie.

Come stiamo per scoprire all’interno di questo articolo, in effetti, pare proprio che sia stato deciso di escludere due elementi di spicco del proprio movimento. Una decisione che nelle ultime ore sta facendo discutere, o comunque lascia tantissime persone veramente a bocca aperta perché si tratta davvero di qualcosa di singolare nonché molto difficile da vedere in qualsiasi sport.

Nazionale, il CT ha deciso: di cosa si tratta

Facciamo in particolar modo riferimento a Vittoria Milani e Aurora Turrin, atlete provenienti dal Lazio e campionesse italiane nei campionati di maggio 2024 e nel 2025. La disciplina a cui facciamo riferimento è la boxe, e nonsotante abbiano sconfitto le dirette avversarie non potranno prendere parte alla rappresentativa Nazionale Under 17 che farà parte dei prossimi europei a Kienbaum in Germania dall’8 al 18 dicembre 2025.

Una decisione considerabile quantomeno singolare, specialmente facendo riferimento al fatto che tutte e due le ragazze hanno ottenuto anche un podio agli europei del 2024, dove la Nazionale Italiana Under 15 ha conquistato un oro proprio con la Milani e un bronzo con la Turrin. Proprio per questo tale decisione sorprende non poco,, anche se la spiegazione potrebbe celarsi dietro ai cambiamenti di federazioni internazionali e commissari tecnici della Federazione Pugilistica Nazionale. Probabilmente è la prima volta – o comunque raramente è successo in passato – che due campionesse del genere non hanno la possibilità di essere convocate agli europei.

In ogni caso, facendo parte della categoria Under 17 al primo anno, avranno altre chance di prendere parte a questo evento tanto importante a livello intercontinentale. Per la Regione Lazio rimane una grande delusione e amarezza, parlando proprio di due grandissime atlete, per quanto giovani, che sicuramente avrebbero potuto onorare al meglio la località italiana sul ring. Oltre, ovviamente, a fare la medesima cosa con la Nazionale Italiana. Potranno avere tale possibilità in futuro, per quanto la delusione di queste ore – se presente – è davvero comprensibile ai massimi livelli.