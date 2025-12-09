Ritiro Hamilton, decisione obbligata: “Non è dignitoso”

Lewis Hamilton ha attraversato quella che può essere considerata come una stagione davvero difficile e complicata.

Il mondiale 2025 di Formula Uno ha regalato gioie e amarezze considerevoli. Sicuramente per Lando Norris la conquista del primo mondiale in carriera è stato un momento indimenticabile, mentre per Oscar Piastri e Max Verstappen arrivare così tanto vicino al traguardo e rimanere a bocca asciutta può aver donato solamente tanta frustrazione.

C’è chi, però, oltre a non essere soddisfatto risulta essere anche deluso fortemente. Parliamo di Lewis Hamilton, che ha appena completato forse la stagione peggiore della sua carriera al debutto assoluto in Ferrari.

Una delusione vera e propria, che in queste ore sta facendo riflettere e pensare, senza contare che all’orizzonte si presenta quella che possiamo considerare quasi una decisione obbligata: scopriamo di cosa si tratta.

Ritiro Hamilton, decisione obbligata: di cosa si tratta

Di Lewis Hamilton si è parlato molto negli ultimi mesi, specialmente considerando le difficoltà che lo hanno attanagliato praticamente per tutta la stagione. Anche di un’ipotesi ritiro che sarebbe clamorosa ma che Nico Rosberg, che lo conosce bene e dopo essersi ritirato dalla F1 agisce in qualità di opinionista a Sky Sport, non crede che sia il caso che avvenga.

Secondo lui ritirarsi adesso, considerando la carriera straordinaria che ha caratterizzato Lewis Hamilton fin dall’anno del debutto, non solo sarebbe un grave errore ma anche un modo poco positivo di concludere una carriera stellare ai vertici massimi dell’automobilismo: “Sicuramente è stata una stagione terribile per lui, e non è un modo dignitoso per concludere la sua carriera”. Ciononostante, l’ex compagno di squadra del sette volte campione del mondo di Formula Uno non nega assolutamente le difficoltà che sta attraversando nella sua avventura in Ferrari.

Tanto da definire il 2025 di Hamilton un vero incubo: “Penso che sia ancora peggio per lui personalmente di quanto sembri dall’esterno”. Tuttavia, nonostante questa opinione, Rosberg è convinto che ritirarsi adesso sarebbe molto sbagliato. Proprio per questo motivo, il campione del mondo tedesco è certo che il numero 44 ferrarista debba proseguire almeno fino al 2026, tentando di risalire la china e tornare a ottenere risultati non solo positivi, ma anche eccezionali. Staremo a vedere come andranno le cose. Di sicuro ciò che conta è che Hamilton ritrovi costanza di risultati e fiducia, perché in un’ipotetica lotta per la conquista del titolo mondiale la Ferrari ha bisogno sia di lui che di Charles Leclerc.