Juve, Spalletti lancia Zhegrova. Titolare dopo quasi un anno

Luciano Spalletti sorprende alla vigilia della 6ª giornata della League Phase: il tecnico della Juventus ha annunciato scelte sorprendenti in vista della sfida col Pafos.

Luciano Spalletti sorprende tutti alla vigilia della 6ª giornata della League Phase di Champions League. L’allenatore della Juventus ha annunciato ieri in conferenza stampa che Edon Zhegrova partirà titolare contro il Pafos. Una decisione che ha sorpreso tutti viste le condizioni fisiche precarie 1999, arrivato a Torino in estate e ancora alla ricerca della miglior condizione dopo un lungo stop per pubalgia.

L’annuncio di Spalletti su Zhegrova

Spalletti ha spiegato le motivazioni di una scelta che va oltre la semplice strategia tattica: “Zhegrova giocherà dall’inizio. Anche l’altra settimana si era dovuto fermare all’allenamento. Se si fanno i test non è in grande condizione. Se lo metti in condizione per fare gli ultimi 20-30 minuti e sicuramente li fa bene. Oppure lo metti dall’inizio e lo usi fino a quando va. Stavolta voglio fare così perché il ragazzo lo merita e si sta impegnando, anche se attualmente i dati non ce lo danno in grandissima condizione”.

Zhegrova e lo stop di 8 mesi prima della Juve

Parole che confermano l’importante rapporto di fiducia tra il tecnico e l’esterno offensivo kosovaro. un talento puro che però negli ultimi mesi ha dovuto convivere con un percorso di recupero complesso. Dopo otto mesi ai box per un grave problema di pubalgia, Zhegrova aveva infatti perso continuità e brillantezza, ritrovando il campo solo a piccoli passi.

L’ultima da titolare un anno fa

Il suo ultimo match da titolare risale al 14 dicembre 2024, quando vestiva ancora la maglia del Lille. Da allora, una lunga riabilitazione e un inserimento graduale nel contesto bianconero. Nei primi mesi alla Juve, Zhegrova è stato impiegato con prudenza: dieci presenze complessive, distribuite però in soli 100 minuti di gioco. Spezzoni brevi, mirati a riattivare ritmo partita e fiducia, senza rischiare una ricaduta.

Spalletti pazzo di Zhegrova

Da quando è arrivato alla Juve, però, Spalletti è rimasto colpito dalle doti tecniche del giocatore: l’estro nell’uno contro uno, la capacità di creare superiorità e la qualità nel rifinire lo hanno impressionato fin dai primi allenamenti. Per questo, al di là dei dati fisici ancora non ottimali, il tecnico ha deciso di premiare l’impegno e il talento di Zhegrova, convinto che possa diventare un valore aggiunto importante nel percorso di crescita della squadra.