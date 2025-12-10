SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Calciomercato » Lazio-Raspadori, il retroscena sulla trattativa: cosa sappiamo

Lazio-Raspadori, il retroscena sulla trattativa: cosa sappiamo

di

Giacomo Raspadori sta trovando poco spazio nell’Atletico Madrid e non è escluso, nel prossimo futuro, un suo ritorno in Serie A. Sarri lo stima e c’è un retroscena sulla Lazio.

10 presenze in Liga ma praticamente tutte da subentrato. Si aspettava una situazione diversa Raspadori quando ha deciso di accettare la corte dell’Atletico Madrid di Simeone. Non è facile trovare spazio nel reparto offensivo dei colchoneros, ma l’attaccante classe 2000 sta giocando poco e, anche in ottica nazionale, non è sicuramente un buon segnale. In estate la Lazio ci aveva provato, senza riuscire ad arrivare a meta.

Raspadori-Lazio, il retroscena sulla trattativa
Raspadori-Lazio, il retroscena sulla trattativa

Raspadori-Lazio, il retroscna

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, la Lazio può essere una possibilità per Raspadori, ma le condizioni di un eventuale trasferimento sono essenzialmente due: la cessione di Castellanos (in questo senso le ultime partite dell’anno solare saranno determinanti e soprattutto una formula che consenta prima di fare un’uscita nel reparto offensivo e poi un’entrata con tutti gli incastri legati alla parte finanziaria degli accordi.

Intanto, in casa biancoceleste, il primo indispensabile passaggio è quello di capire se e come la Lazio potrà fare mercato (in tal senso ci sono state dichiarazioni a distanza tra Sarri e Lotito). Il tecnico ha sempre sognato Oyarzabal per l’attacco, ma la Real Sociedad lo ha blindato fino al 30 giugno 2028. E adesso potrebbero riaprirsi spiragli per Raspadori dopo l’approccio estivo. Serve unire diversi tasselli per arrivare a meta.

La situazione di Raspadori

Molto difficile per Raspadori ritagliarsi la titolarità e in questo primo scorcio di stagione, il tecnico dell’Atletico, Simeone, gli ha preferito praticamente tutte le pedine in rosa nel reparto avanzato. A Repubblica, Raspadori si era augurato di giocare contro l’Inter: “Io titolare contro l’Inter? Questa è una domanda da fare al mister. Io mi sento molto bene, fisicamente e mentalmente. Sono carico. Se arriverà l’opportunità farò tutto quello che è nelle mie possibilità per coglierla”. Ma la possibilità non era arrivata, nonostante il successo poi degli spagnoli contro i nerazzurri.

Raspadori aveva poi svelato un aspetto del suo tifo: “Da bambino tifavo Inter, non è un segreto. Poi diventando un professionista le cose cambiano, ma è una squadra che ho sempre apprezzato”. E chissà che il suo futuro non possa essere nuovamente in Serie A, dopo le parentesi con Sassuolo e Napoli che gli hanno permesso di spiccare il volo verso la Liga.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×