Paul Pogba è diventato azionista e ambasciatore della squadra saudita di corse di cammelli Al-Haboob. Una scelta particolare ma che in Medio Oriente è particolarmente comune.

Paul Pogba, ha ripreso da poco a giocare. Il centrocampista è però diventato anche imprenditore. L’ex Juventus e Manchester United, è diventato azionista e ambasciatore di una squadra saudita di corse di cammelli, più precisamente l’Al-Haboob. Una scelta particolare la sua ma in voga in Medio Oriente. L’Al-Haboob è uno dei team più conosciuto nel suo paese. Oman, Emirati, Arabia e Qatar, sono i paesi principali dove questa specialità è più diffusa. I premi sono incredibili, auto di lusso, trofei, e grosse somme di denaro fino ad un milione di dollari. Un grande investimento quello di Pogba.

Pogba investe nelle corse dei cammelli

Con un video postato sui propri social, Paul Pogba ha annunciato di essere diventato azionista e ambasciatore dell’Al-Haboob, club storico e sportivo che gareggia nelle corse dei cammelli. Un annuncio che a sorpreso tutti dopo che recentemente il calciatore è tornato a giocare con la maglia del Monaco. Se il suo ex allenatore Allegri è sempre stato appassionato di Ippica, Pogba si è voluto specializzare nelle corse dei cammelli che vorrebbe rendere sempre più conosciute riuscendo a creare un campionato professionistico internazionale. Pogba si è detto entusiasta della nuova collaborazione con l’Al-Haboob.

L’annuncio social del centrocampista

Così tramite i propri profili social, Paul Pogba, ha annunciato la nuova collaborazione con l’Al-Haboob: “Nuovo capitolo, stessa energia. Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore. Scriviamo la storia insieme!”. Pogba ha confermato come la sua volontà sia quella di contribuire all’espansione di questo sport e di non restare lui stesso, radicato solo nel calcio. L’obiettivo da lui dichiarato è di creare il primo campionato professionistico di corse di cammelli a livello internazionale. L’Al-Haboob, è il primo team professionistico di uno sport radicatissimo e molto seguito in Medio Oriente. L’idea ora è quella di rendere sempre più globale la corsa dei cammelli, internazionalizzandola. La figura di Pogba, molto famoso in tutto il Mondo può essere sicuramente quella giusta per rappresentare al meglio questa specialità. Un nuovo business, questo, che ha visto molto entusiasta l’ex Juventus.