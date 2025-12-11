Finlandia shock, tre minorenni danno fuoco allo stadio perché la squadra retrocede: il video

Dopo la retrocessione dell’Haka, club della Finlandia, tre minorenni hanno dato fuoco allo storico stadio Tehtaan kentta, distruggendo una tribuna e causando ingenti danni al club. L’episodio ha scioccato tifosi e comunità locali.
Cos’è successo: lo stadio dell’Haka è stato incendiato
El FC Haka uno de los clubes más grandes de Finlandia tras terminar último del Grupo B con 17 puntos perdió la categoría.
Consumada la caída, un pequeño grupo: tres menores de edad, de aprox 15 años, incendiaron el estadio Tehtaan kenttä
La comunità calcistica e i residenti di Valkeakoski, città di quasi 20.000 abitanti, hanno espresso solidarietà al club. Le autorità e i dirigenti valutano i prossimi passi, ma l’episodio resta gravissimo.