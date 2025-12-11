Finlandia shock, tre minorenni danno fuoco allo stadio perché la squadra retrocede: il video

Cos’è successo: lo stadio dell’Haka è stato incendiato

La tribuna principale, costruita negli anni ’30 e simbolo dell’impianto sportivo locale, è andata praticamente distrutta nel giro di pochi minuti. Shock e incredulità tra i tifosi e la comunità. Le autorità locali hanno fermato i tre sospettati, tutti sotto i 15 anni di età, e uno di loro ha confessato di aver acceso un oggetto che ha innescato il rogo. La polizia ha avviato un’indagine per incendio doloso, ma la legge finlandese prevede che i minori di quell’età non siano penalmente perseguibili.

Questo non esclude la possibilità che possano essere ritenuti responsabili civilmente per i danni. I n Finlandia non esiste un’età minima per la richiesta di risarcimento. Il fuoco ha rapidamente consumato la tribuna in legno davanti alle telecamere dei residenti e alle immagini diffuse online, lasciando dietro di sé una scena di fumo e devastazione in quello che è uno degli impianti più antichi e caratteristici del calcio finlandese.

