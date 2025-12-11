SI HD

Finlandia shock, tre minorenni danno fuoco allo stadio perché la squadra retrocede: il video

Dopo la retrocessione dell’Haka, club della Finlandia, tre minorenni hanno dato fuoco allo storico stadio Tehtaan kentta, distruggendo una tribuna e causando ingenti danni al club. L’episodio ha scioccato tifosi e comunità locali.

Dopo una stagione da dimenticare che ha portato l’Haka (storica squadra finlandese con nove titoli di Veikkausliiga e 12 coppe nazionali) alla retrocessione dalla Veikkausliiga, massima divisione del calcio finlandese, il club di Valkeakoski è stato travolto da un’altra drammatica vicenda. Nella notte di domenica 7 dicembre, tre ragazzini minorenni hanno appiccato un incendio allo storico stadio Tehtaan kentta, distruggendo una delle tribune e danneggiando il campo in erba artificiale.

Cos’è successo: lo stadio dell’Haka è stato incendiato

La tribuna principale, costruita negli anni ’30 e simbolo dell’impianto sportivo locale, è andata praticamente distrutta nel giro di pochi minuti. Shock e incredulità tra i tifosi e la comunità. Le autorità locali hanno fermato i tre sospettati, tutti sotto i 15 anni di età, e uno di loro ha confessato di aver acceso un oggetto che ha innescato il rogo. La polizia ha avviato un’indagine per incendio doloso, ma la legge finlandese prevede che i minori di quell’età non siano penalmente perseguibili.
Questo non esclude la possibilità che possano essere ritenuti responsabili civilmente per i danni. In Finlandia non esiste un’età minima per la richiesta di risarcimento. Il fuoco ha rapidamente consumato la tribuna in legno davanti alle telecamere dei residenti e alle immagini diffuse online, lasciando dietro di sé una scena di fumo e devastazione in quello che è uno degli impianti più antichi e caratteristici del calcio finlandese.

Sgomento in un città intera: il dispiacere del presidente del club
Il presidente del club, Marko Laaksonen, ha descritto l’episodio come un colpo durissimo, che si aggiunge alla già pesante delusione della retrocessione. La stima dei danni non è ancora definitiva. Si prevede che la ricostruzione e la riparazione implicheranno costi importanti e un lungo processo di recupero. 

La comunità calcistica e i residenti di Valkeakoski, città di quasi 20.000 abitanti, hanno espresso solidarietà al club. Le autorità e i dirigenti valutano i prossimi passi, ma l’episodio resta gravissimo.

