Gennaio, ma quale Lucca! E ora che la Champions è iniziata…

La vittoria di Torino è un messaggio ben chiaro: se nella sera in cui vai sotto 2-0, in uno stadio dove non vinci mai, riesci a ribaltare il punteggio e vincere… Beh, la corsa al quarto posto ti sta oggettivamente stretta.

È lunghissima ancora, per carità: 24 partite, 2160 minuti più interminabili recuperi in cui soffrire o sperare, a seconda dei contesti. Ma il Milan di Allegri nella notte dell’Immacolata ha sostanzialmente rilasciato un perentorio comunicato ufficiale: venderemo cara la pelle fino all’ultimo.

E dalla settimana europea, arriva una bella notizia: ora la Champions è iniziata davvero per tutti, anche per chi finora aveva giocato inspiegabilmente una Conference a punteggio pieno, per poi fare 0 nelle prime due partite vere.

Chissà se qualcuno l’ha notato…

Al Milan questo interessa per un motivo molto semplice, al di là degli sfottò: se Napoli e Inter dovessero chiudere fuori dalle prime 8, faranno il playoff, giocando così 180 minuti in più, con annesse energie, specie mentali, da bruciare. Non sarebbe affatto male.

Lucca-Loftus Cheek: cosa sappiamo

In queste ore si parla – più tra giornalisti che a Casa Milan – di uno scambio che non starebbe né in cielo né in terra per i colori rossoneri: Lucca al Milan, Loftus-Cheek al Napoli. Con tutta la simpatia umana per Lucca, ragazzo serio e oggettivamente adatto da un punto di vista fisico a coprire la casella del centravanti, mi pare una boutade utile più a chi vuole rilanciare un’operazione di mercato estivo sbagliata che al Milan.

Lucca ha un agente molto bravo, tra i migliori al mondo, che sa far parlare dei suoi assistiti: il resto è mancia. Anche perché, se proprio Allegri dovesse riuscire a spuntare il regalo di Natale, il profilo dell’acquisto dovrebbe essere decisamente superiore rispetto all’ex Udinese, che Conte considera una riserva senza dubbi. D’altronde, come si potrebbe pensare di sostituire Santiago Gimenez con un giocatore oggettivamente inferiore per valore assoluto e con non grandi differenze a livello mentale?

In più, Loftus-Cheek a Napoli sarebbe un giocatore divino per Conte: se mercato dovrà essere, che sia di rafforzamento… sì, ma non delle rivali.