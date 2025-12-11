Richard Rios, rimpianto Roma: col Benfica ha spaccato il Napoli

Nella serata di Champions League disputata ieri, il Benfica ha inflitto al Napoli una sconfitta netta per 2‑0 allo Estádio da Luz, con Richard Ríos assoluto protagonista.

Richard Rios protagonista della vittoria del Benfica contro il Napoli. Il centrocampista colombiano ha segnato il gol del vantaggio e ha fornito l’assist decisivo per il raddoppio, risultando il migliore in campo.

Rios ha distrutto il Napoli: ecco chi è il talento del Benfica

Richard Rios protagonista in Benfica-Napoli. Il primo gol è arrivato al 20′, quando Ríos ha reagito più rapidamente di tutti su un pallone vagante in area, anticipando i difensori e battendo il portiere del Napoli con un destro preciso dal limite. Questo gol è stato fondamentale non solo per spezzare l’equilibrio della partita, ma anche per dare fiducia al Benfica in una sfida tatticamente complicata contro gli azzurri.

Nella ripresa, al 49′, Ríos ha nuovamente fatto la differenza: dopo un’azione insistita sulla destra, ha servito con grande visione di gioco Leandro Barreiro, che con un tocco di tacco ha firmato il 2‑0 definitivo. La sua capacità di combinare qualità tecnica con disciplina tattica ha permesso al Benfica di controllare i momenti chiave della partita, nonostante un Napoli che ha provato a reagire senza però creare vere occasioni da gol.

Rios talento emergente: in estate lo voleva la Roma

Oltre ai due contributi diretti nella rete, Ríos ha offerto una prestazione completa: elevata precisione nei passaggi, recuperi difensivi e presenza costante in tutte le fasi del gioco, tanto da essere scelto come MVP della partita.

Questa prova contro il Napoli conferma Ríos come uno dei profili emergenti più interessanti della Champions League, la sua prestazione non solo ha “distrutto” la resistenza partenopea, ma rilancia anche le ambizioni europee del Benfica nella fase a gironi. A 16 anni Rios è entrato già nei professionisti, è sempre stato paragonato a Casemiro. Per il Benfica è fondamentale, tant’è che nel suo contratto è presente una clausola da 100 milioni di euro. E pensare che in estate era vicino alla Roma, prima di firmare con i lusitani.