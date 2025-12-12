Modric spiega Allegri: “Ecco perché è un vincente”. Poi messaggio all’Italia

Il campione del Milan, Luka Modric, parla dal palco dei Gazzetta Awards, dove è stato premiato come “Leggenda del calcio”. Grandi elogi per Max Allegri, poi un messaggio anche all’Italia

Il campione del Milan, Luka Modric, ha parlato dal palco dei Gazzetta Awards, dove è stato premiato come “Leggenda del calcio”. Grandi e sentiti gli elogi per il tecnico che ha conosciuto in rossonero, Massimiliano Allegri, così come i messaggi d’amore per il Diavolo. Poi incoraggia la Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso in vista dei playoff per la Coppa del Mondo 2026.

Modric, che elogi ad Allegri ed al Milan

“Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così”. Così Luka Modric parlando dal palco dei Gazzetta Awards, dove è stato premiato come ‘Leggenda’ del calcio.

Poi sul tecnico rossonero: “Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni”, ha detto poi Modric parlando del suo allenatore in rossonero.

Modric: “Mondiale senza Italia una tragedia”

Parlando della sua esperienza al Milan, Modric ha detto: “Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club favoriti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra”. “Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all’estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perchè l’ho sempre visto”, ha aggiunto.

Infine un pensiero sul playoff Mondiale per l’Italia. “Sarebbe una tragedia saltare il terzo Mondiale di fila ma mi auguro che l’Italia si qualifichi, perchè lì devono esserci tutte le squadre migliori”, ha concluso.