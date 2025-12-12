Svolta storica per la Nazionale, addio agli stranieri: dal 2026 cambia tutto

Strano ma vero, la Federazione ha preso una storica decisione sugli stranieri. Addio ai cosiddetti “oriundi” in Nazionale dopo tanti anni di partite assieme.

Sul tema degli stranieri in Nazionale quando si tratta di sport ci sono pareri molto divisivi. C’è chi pensa che ad un atleta che ha preso la cittadinanza in un dato paese sia dovuta la possibilità di giocare in Nazionale, c’è chi critica le squadre che fanno un uso troppo largo di giocatori originari di altri paesi – la Francia che vinse il Mondiale casalingo del 1998 con quasi tutti calciatori con origini straniere, anche se cresciuti in Francia, è un esempio – e perfino chi crede che questo potrebbe nuocere allo sport.

Tralasciando le solite e delicate questioni legate alla politica, dal punto prettamente atletico fare un largo uso di atleti stranieri potrebbe nuocere al movimento nazionale sportivo, questa la tesi di chi pensa per esempio che le cattive prestazioni della Nazionale italiana nei primi anni 60 siano dovuta proprio all’eccessivo impiego di atleti stranieri, che venivano in Italia e giocavano a calcio con il team, prima che questa tendenza si interrompesse nel 1968 con la generazione d’oro di Riva, Rivera e Facchetti.

Presto, avremo modo di capire se questo precedente storico può essere considerato attendibile anche in altri sport dato che la Federazione ha preso una decisione sulle nazionali che competono nel torneo più importante di questa disciplina. Il numero di stranieri sarà ridotto drasticamente e soprattutto, anche solo per schierare uno straniero in campo, bisognerà rispettare dei paletti davvero limitanti.

Stranieri in nazionale, interviene la federazione

Lo sport a cui ci riferiamo, in questo caso, non è il calcio bensì il Volley dove l’Italia primeggia, sia nel campionato maschile che femminile e dove ci saranno enormi restrizioni per gli atleti che provengono da “fuori”. La decisione è del Consiglio d’Amministrazione della FIVB che dal febbraio dell’anno prossimo, metterà degli ostacoli per gli atleti oriundi così duri da non essere mai stati visti prima.

Diverse nazionali sono state criticate per aver composto rose con moltissimi giocatori stranieri, concedendo passaporti e documenti di cittadinanza solo per prendere nel team forti atleti che, altrimenti, dovrebbero giocare in altre federazioni. Per questo, la prima, nuova regola dal prossimo anno riguarderà il numero di giocatori stranieri in campo: non più di 2 che abbiano cambiato federazione nazionale sportiva nel corso della carriera. Inoltre, sarà possibile schierare come giocatori “locali” solo quelli che risiedono da almeno 3 anni con documento nel paese rappresentato.

A bloccare la fuga di giocatori in altri team, però, è questa regola: nessun atleta che abbia rappresentato la Nazionale anche al livello giovanile in eventi ufficiali potrà più partecipare a tornei di rilievo con un’altra casacca. Nazionali come Cuba, Turchia e pure Italia, quindi, si troverebbero molto in difficoltà. Atleti come la famosa Paola Egonu, invece, non avrebbero problemi di questo tipo, in quanto nati in Italia, pur se da genitori stranieri e fin dal periodo delle giovanili, impegnati con squadre italiane nella nostra Federazione. Insomma, vedremo quali squadre ci rimetteranno davvero con questo cambiamento.