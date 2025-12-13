Coppa del Mondo, a St Moritz Goggia sul podio. Vonn beffata da Aicher

Sofia Goggia torna sul podio nella discesa di St. Moritz, chiudendo terza alle spalle di Emma Aicher e Lindsey Vonn. Un risultato che conferma la crescita dell’azzurra e rilancia le sue ambizioni stagionali.

Sofia Goggia torna finalmente sul podio e lo fa in una discesa di altissimo livello a St. Moritz, chiudendo terza nella seconda gara sulla Corviglia.

Un risultato importante, il primo stagionale tra le prime tre, che conferma la crescita dell’azzurra dopo un avvio non semplice. Davanti a tutti c’è la tedesca Emma Aicher, vincitrice in 1’30”50, seguita da Lindsey Vonn a 24/100 e proprio da Goggia a 29/100.

Goggia in crescita e soddisfatta

La prestazione della bergamasca non è stata perfetta, soprattutto nel quarto settore, dove ha perso quasi tre decimi finendo bassa di linea. Un dettaglio che, a questi livelli, pesa. “Sono contenta dell’atteggiamento e soddisfatta della prestazione e del risultato – ha spiegato Goggia ai microfoni Rai –. Peccato per quella lunga: era fondamentale per portare fuori velocità, ma c’erano un po’ di onde e sono finita in basso”.

Dopo il quarto posto di ieri, Goggia sottolinea i segnali positivi: “Oggi ero più convinta. Non la prendo come una scusa, ma le temperature e la neve a Copper Mountain non mi hanno consentito di allenarmi in discesa. È un rodaggio che continua”.

Goggia felice per l’amica Vonn

Speciale anche il podio condiviso con Lindsey Vonn: “È sempre bello vederla in gara. Una campionessa così alza l’asticella. Ci eravamo dette che sarebbe stato un sogno tornarci insieme, e ce l’abbiamo fatta. Ma entrambe vogliamo vincere”. Un messaggio chiaro, che racconta una Goggia sempre più pronta a puntare in alto.