Juve, comunicato di Exor: “Respinta all’unanimità la proposta di Tether”

Dopo le ultime voci riguardo una presunta offerta da parte di Tether per l’acquisto della Juve, Exor ha diramato una nota ufficiale. Ecco il comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa (gli aggiornamenti di ieri).

Questo il comunicato di Exor: “Exor N.V. (“Exor” o la “Società”) annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta non sollecitata presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. (“Tether”) per l’acquisizione di tutte le azioni di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o il “Club”) detenute da Exor.

Exor ribadisce le proprie precedenti e costanti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere a terzi alcuna delle proprie azioni della Juventus, incluso, ma non limitatamente a, Tether con sede in El Salvador.

La Juventus è un club storico e di successo, del quale Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nei confronti del Club, sostenendo il nuovo team manageriale nell’attuazione di una strategia chiara volta a ottenere risultati solidi sia dentro che fuori dal campo”.

Negli ultimi giorni la società Tether, nota nel mondo delle criptovalute come una delle principali emittenti di stablecoin (USDT), ha fatto un passo clamoroso verso il calcio italiano proponendo un’offerta per acquisire il controllo della Juventus.

Tether ha presentato una proposta vincolante alla holding Exor, la società della famiglia Agnelli che detiene circa il 65,4% delle azioni della Juventus, per acquistare l’intera quota. L’offerta è stata formulata a 2,66 euro per azione, valutando il club a circa 1,1 miliardi di euro nel suo complesso. L’azienda, guidata dall’italiano Paolo Ardoino, CEO di Tether e tifoso bianconero, ha anche dichiarato la disponibilità a investire ulteriori circa 1 miliardo di euro nel rafforzamento e nello sviluppo del club dopo l’eventuale acquisizione. L’intenzione sarebbe, dopo aver ottenuto Exor, di lanciare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) per le azioni rimanenti allo stesso prezzo per completare il controllo totale del club.

Chi è il CEO di Tether

Tether (Tether Holdings Ltd.) è una società che opera nel settore delle criptovalute ed è conosciuta soprattutto per aver creato USDT (Tether), la stablecoin più utilizzata al mondo.

USDT è una criptovaluta progettata per avere un valore stabile, ancorato al dollaro statunitense. Serve principalmente come mezzo di scambio nei mercati crypto, per spostare capitali rapidamente senza esporsi alla volatilità di Bitcoin o altre criptovalute. Tether è controllata dal gruppo iFinex, lo stesso che possiede l’exchange di criptovalute Bitfinex. L’attuale CEO è Paolo Ardoino, manager italiano molto noto nel settore blockchain.