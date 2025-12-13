Juve, Elkann in video: “I nostri valori non sono in vendita”

Dopo il rifiuto dell’offerta di Tether, la proprietà della Juventus fa chiarezza sul futuro del club, ribadendo continuità, identità e la volontà di restare alla guida del progetto bianconero.

La Juventus non è in vendita. È questo il messaggio chiaro e deciso che emerge dopo il rifiuto dell’offerta di acquisto presentata da Tether e il successivo comunicato di Exor.

A ribadire la posizione della holding e della proprietà è stato direttamente John Elkann, che ha voluto parlare in prima persona ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club bianconero.

Il video di John Elkann

Con indosso una felpa bianca con la scritta “Juventus”, l’azionista di maggioranza di Exor ha sottolineato il legame profondo e storico tra la sua famiglia e il club: “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici“.

Juve e Agnelli, un rapporto indissolubile

Un rapporto che va oltre la dimensione societaria e che si allarga alla tifoseria: “La Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande. La famiglia bianconera. Fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo“. Parole che rafforzano l’idea di continuità e appartenenza, in un momento delicato per il club dentro e fuori dal campo.

“I nostri valori non sono in vendita”

Elkann ha infine ribadito l’impegno verso il futuro: “Continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente“. E la conclusione è netta, senza spazio a interpretazioni: “La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita“.

Exor rifiuta l’offerta di Tether per la Juve

Questo il comunicato con cui Exor aveva annunciato di aver respinto l’offerta di Tether per l’acquisto della Juventus:

“Exor N.V. (“Exor” o la “Società”) annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. (“Tether”) per l’acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o il “Club”) di proprietà di Exor.

Exor ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere alcuna delle sue azioni Juventus a terzi, inclusa, ma non limitatamente alla società Tether, con sede in El Salvador.

La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nei confronti del Club, sostenendo il suo nuovo team dirigenziale nell’attuazione di una strategia chiara volta a ottenere risultati eccellenti sia dentro che fuori dal campo“.