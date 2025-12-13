Liverpool, Salah torna e lascia subito il segno: assist a Ekitike e record

In quella che potrebbe comunque essere stata l’ultima apparizione di Mohamed Salah ad Anfield con la maglia del Liverpool, i Reds tornano finalmente al successo.

Dopo due pareggi consecutivi, il Liverpool trova i tre punti superando il Brighton per 2-0 in una serata carica di emozioni, decisa dalla doppietta di Hugo Ekitiké e illuminata, ancora una volta, dal talento dell’egiziano.

La gara del Liverpool

L’avvio è subito scoppiettante. Neanche il tempo di sistemarsi sugli spalti che il Liverpool passa in vantaggio: dopo appena 47 secondi, un clamoroso errore di Minteh apre la strada all’azione dei Reds. Joe Gomez ne approfitta e, con una precisa imbucata di testa, serve Ekitiké che davanti alla porta non perdona e “spacca” la rete per l’1-0. Anfield esplode e il match sembra subito indirizzato.

L’ingresso di Salah

Al 26’ arriva però una nota stonata per la squadra di Slot: Joe Gomez, protagonista dell’assist, è costretto a lasciare il campo per infortunio. La sua uscita coincide con l’ingresso dell’uomo più atteso, Mohamed Salah, che tocca così la presenza numero 421 con il Liverpool. L’egiziano si fa vedere già nel primo tempo con qualche accelerazione e giocate di qualità, ma è nella ripresa che incide davvero.

Salah lascia il segno

Al 60’, infatti, Salah si incarica di battere un calcio d’angolo perfetto: il pallone arriva sulla testa di Ekitiké che, questa volta, non sbaglia e firma la doppietta personale per il definitivo 2-0. Una prestazione convincente per l’attaccante francese, sempre più decisivo nel sistema dei Reds.

Spazio per Chiesa

Nel finale c’è spazio anche per Federico Chiesa. Al 91’ l’ex Juventus ha una grande occasione in contropiede: invece di concludere, cerca Salah, lo trova, ma il numero 11 calcia male e spreca l’ultima chance. Poco importa: Anfield saluta una vittoria importante e, forse, un’icona che potrebbe essere arrivata al suo ultimo ballo in casa.

Salah da record

Con l’assist servito oggi, Mohamed Salah entra ancora più a fondo nella storia della Premier League, diventando il terzo giocatore di sempre per partecipazioni totali a gol tra reti e assist. L’esterno del Liverpool raggiunge quota 280 contributi offensivi complessivi, confermandosi come uno dei protagonisti assoluti dell’era moderna del campionato inglese.

Davanti a lui restano soltanto due leggende come Alan Shearer, leader con 324 tra gol e assist, e Wayne Rooney, secondo a quota 311. Un traguardo che certifica la straordinaria continuità e l’impatto di Salah, capace di unire prolificità realizzativa e visione di gioco ai massimi livelli.