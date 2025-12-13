Messi, prima tappa in India ed è subito caos: rabbia dei tifosi che devastano lo stadio

Bufera intorno a Lionel Messi per la sua prima tappa del GOAT Tour in India: è esplosa la rabbia dei tifosi che hanno invaso il campo. Ecco quanto accaduto e le motivazioni.

Non è andata secondo le aspettative la prima presenza in India di Lionel Messi: l’argentino ha raggiunto Calcutta per una serie di eventi promozionali in India, ma numerosi fan sono rimasti delusi. Ecco cos’è successo.

Polemiche per Messi in India: l’accaduto

Il campione argentino, arrivato al Salt Lake City Stadium di Calcutta per una serie di incontri del GOAT Tour in India, ha salutato brevemente la folla al centro del campo per poi dileguarsi in maniera quasi istantanea. Rabbiosi i fan accorsi per ammirare la Pulga, che hanno immediatamente invaso il campo, lanciando seggiolini e rompendo i banner appesi allo stadio. Una tifosa ha commentato: “Siamo molto delusi, è stata una fregatura”.

🚨Leo messi just arrived at the salt lake stadium in Kolkata & the Whole crowd Started Chanting “MESSI, MESSI, MESSI”. 🔥🐐 The Stadium holding over 110k is fully packed, Insane. 🤯pic.twitter.com/yhqVYDahRz — MessiXtra  (@MessiXtraHQ) December 13, 2025

Campo invaso: il video dall’India

Il fuoriclasse argentino, presente al Salt Lake City Stadium di Calcutta per una tappa del GOAT Tour in India, si è limitato a un rapido saluto dal centro del campo prima di lasciare la scena in pochi istanti. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: molti tifosi, frustrati per l’assenza di un vero contatto con il loro idolo, hanno invaso il terreno di gioco.

India, caos intorno a Messi. I tifosi: “Vogliamo indietro i soldi”

Un tifoso ha dichiarato: all’ANI: “Vedere il caos totale è stato una schifezza. Tutte le persone che vedi qui amano il calcio, volevamo tutti vedere Messi, ma è stata una truffa totale. Vogliamo indietro i nostri soldi., la gestione è stata pessima. È un giorno nero per Kolkata. Kolkata è conosciuta per il calcio, e amiamo il calcio, amiamo l’Argentina, ma questa esperienza è assolutamente una truffa. I ministri erano lì con i loro figli, noi altri non siamo riusciti a vedere nulla. Siamo molto feriti.”

Un altro tifoso di Messi ha aggiunto: “È molto deludente, dopo aver pagato una cifra così consistente. C’erano 50 persone intorno a lui, non riuscivamo nemmeno a vederlo. Ha solo salutato un paio di volte, e basta.”

