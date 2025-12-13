Scandalo senza precedenti per il tennis: partite truccate e maxi squalifica

Il tennis è sicuramente uno degli sport più apprezzati in assoluto, tuttavia ultimamente ha fatto parlare di sé per qualcosa di molto grave.

Il tennis è uno degli sport più seguiti e apprezzati al mondo. Lo è sempre stato, ma negli ultimi anni in Italia ha ricevuto ancora più consensi e visualizzazioni grazie alla presenza di tanti giocatori azzurri di talento.

Ci riferiamo in primissima battuta a Jannik Sinner, numero due al mondo e vincitore di svariati tornei del Grande Slam, di due Coppa Davis e due ATP Finals. Un giocatore di estremo talento che ha contribuito non poco a innalzare l’interesse in Italia per il tennis.

Tale disciplina, tanto spettacolare quanto divertente sia da vedere che da giocare, però ultimamente è finita sotto la luce dei riflettori per una questione davvero grave. Un giocatore in particolare ha subito una maxi squalifica per un fatto che definire scandaloso è pure poco: scopriamo, allora, nel dettaglio cosa è successo.

Tennis, 20 anni di squalifica: il motivo

Il protagonista di questa triste storia è Quentin Folliot, tennista francese che in passato è stato numero 488 al mondo. Classe 1998, ha giocato la sua ultima partita ufficiale a marzo 2024 nel corso della semifinale dell’ITF M25 di Maceio in Brasile. E adesso viene fuori che è stato squalificato fino a vent’anni dall’Internation Tennis Integrity Agency (ITIA) perché è stato considerato una figura chiave nella manipolazione di molti match di tennis.

Non solo truccando alcune partite, ma anche corrompendo diversi giocatori e ostacolando le indagini. Oltre a restituire i 44.000 dollari incassati in questo modo, Folliot dovrà pagare una multa di 70.000$ e la squalifica che lo riguarda sarà valida almeno fino al 2044. L’uomo ha anche accettato soldi per non impegnarsi al 100% nei match giocati. Adesso risulta come il sesto atleta coinvolto in questo caso dopo:

Lucas Bouquet;

Enzo Rimoli;

Paul Valsecchi;

Luc Fomba;

Jaimee Floyd-Angele.

L’ITIA lo ha definito come l’ingranaggio di una organizzazione criminale più ampia, impegnata nel reclutamento di nuovi giocatori nel tentativo di consolidare la corruzione nei circuiti professionistici. Quella che abbiamo deciso di raccontarvi all’interno di questo articolo, purtroppo, è sicuramente una storia fortemente negativa, nonché assolutamente amara per tutto il mondo del tennis. Anche se per fortuna non sono stati coinvolti i vertici più elevati e i giocatori più importanti del tennis, rimane un brutto episodio che speriamo venga archiviato, definitivamente e al più presto.