Bologna-Juve, a Spalletti basta Cabal: Italiano ko

Vince 0-1 a Bologna la Juventus. A decidere la gara la rete da subentrato di Cabal. Secondo gol in campionato per il difensore dopo la rete contro l’Atalanta.

Un gol di Cabal nel finale regala i 3 punti e il quinto posto in classifica momentaneo alla Juventus, in attesa della gara tra Roma e Como. Bologna e lagunari scavalcati e bianconeri ora a -1 dal quarto posto della Roma che giocherà domani sera. Prima frazione che vede la Juventus trovare il vantaggio con David, rete annullata per fuorigioco. Nella ripresa i bianconeri la sbloccano con Cabal e poi trovano la superiorità numerica con l’espulsione di Heggem per fallo sul subentrato Openda. 3 punti fondamentali per la Banda Spalletti in un complicato scontro diretto come quello con il Bologna.

La Juventus la sblocca ma la rete viene annullata

Pronti via e Di Gregorio subito decisivo. Il portiere prima neutralizza su Pobega e poi dice no anche ad Orsolini. Avvio forte del Bologna. 3 minuti e ci prova Cambiaghi. Ancora Di Gregorio bravo ad intercettare. Al 13′ tentativo di Yildiz. Bravo e attento Ravaglia a dire di no. 5 minuti e ci prova Orsolini. Conclusione e girare. Di Gregorio para. Al 32′ McKennie spreca il possibile 0-1. Al 37′ la Juventus segna con David, rete annullata per fuorigioco di McKennie. Al 46′ Zortea colpisce la traversa. Conclusione potente del terzino su assist di Orsolini. Traversa piena.

La decide Cabal

Proteste Bologna al 60′. Richiesto un rigore per fallo di mano in area che però non c’è. Al 63′ Yildiz ci prova Heggem devia però su fondo. Un minuto e Cabal la sblocca. Cross al centro di Yildiz sul quale si avventa Cabal che sfugge a Zortea e sblocca la partita. Avanti gli ospiti. Al 69′ resta in 10 il Bologna. Heggem stende Openda lanciato a rete al limite dell’area. Massa estrae l’inevitabile rosso. Sugli sviluppi della punizione, Koopmeiners centra in pieno la barriera. Nel finale ci prova Bernardeschi che al 83′ calcia da fuori ma trova attento Di Gregorio. Al 92′ occasione per Openda. Imbucata di Cabal, conclusione del Belga che non riesce però a fare 2-0. Finisce così. Juventus momentaneamente 5^. Bologna ko e superato in classifica.