Genoa-Inter: auto in fiamme e lancio di razzi fuori Marassi – VIDEO

Momenti di forte tensione a Genova nelle ore che hanno preceduto la sfida di Serie A tra Genoa e Inter. A circa un’ora dal fischio d’inizio, in programma alle 18 allo stadio “Luigi Ferraris”, si sono verificati violenti scontri tra gruppi di ultras delle due tifoserie.
I tafferugli sono esplosi all’esterno dell’impianto, in particolare nei pressi dell’ingresso del settore ospiti e nella zona di piazza Romagnosi, trasformata per alcuni minuti in un teatro di guerriglia urbana.
Le auto incendiate fuori da Marassi prima di Genoa-Inter
Che cosa è successo prima di Genoa-Inter
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni sostenitori del Genoa avrebbero lanciato oggetti verso i tifosi dell’Inter già presenti nel piazzale riservato agli ospiti. La situazione è rapidamente degenerata quando un gruppo di ultras nerazzurri ha forzato il cancello del settore dedicato, uscendo all’esterno con l’intento di raggiungere i tifosi rossoblù. Da quel momento sono scoppiati scontri diretti, ai quali si sono aggiunti momenti di confronto con le forze dell’ordine.
L’intervento della polizia fuori dal Ferraris
Continuano gli scontri prima di Genoa-Inter: macchine in fiamme all’esterno del Ferraris😰🔥
Durante i disordini sono stati lanciati razzi, prodotti fumogeni e altri oggetti, mentre alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme. Una vettura parcheggiata nella zona è stata colpita da un razzo ed è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e numerosi agenti di polizia, impegnati a riportare la calma e a mettere in sicurezza l’area. La situazione è rientrata solo dopo un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine, consentendo il regolare svolgimento dell’evento sportivo.