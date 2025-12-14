Genoa-Inter: auto in fiamme e lancio di razzi fuori Marassi – VIDEO

Momenti di forte tensione a Genova nelle ore che hanno preceduto la sfida di Serie A tra Genoa e Inter. A circa un’ora dal fischio d’inizio, in programma alle 18 allo stadio “Luigi Ferraris”, si sono verificati violenti scontri tra gruppi di ultras delle due tifoserie.

I tafferugli sono esplosi all’esterno dell’impianto, in particolare nei pressi dell’ingresso del settore ospiti e nella zona di piazza Romagnosi, trasformata per alcuni minuti in un teatro di guerriglia urbana.

Le auto incendiate fuori da Marassi prima di Genoa-Inter

Che cosa è successo prima di Genoa-Inter

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni sostenitori del Genoa avrebbero lanciato oggetti verso i tifosi dell’Inter già presenti nel piazzale riservato agli ospiti. La situazione è rapidamente degenerata quando un gruppo di ultras nerazzurri ha forzato il cancello del settore dedicato, uscendo all’esterno con l’intento di raggiungere i tifosi rossoblù. Da quel momento sono scoppiati scontri diretti, ai quali si sono aggiunti momenti di confronto con le forze dell’ordine.

L’intervento della polizia fuori dal Ferraris

Durante i disordini sono stati lanciati razzi, prodotti fumogeni e altri oggetti, mentre alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme. Una vettura parcheggiata nella zona è stata colpita da un razzo ed è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e numerosi agenti di polizia, impegnati a riportare la calma e a mettere in sicurezza l’area. La situazione è rientrata solo dopo un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine, consentendo il regolare svolgimento dell’evento sportivo.