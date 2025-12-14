Romagnoli e la Lazio, ci sono due precedenti clamorosi di vittorie 9 vs 11

Impresa eroica per la Lazio contro il Parma. I biancocelesti nella 15^ giornata di Serie A. La banda Sarri ha vinto in 9 contro 11 segnando dopo la doppia inferiorità numerica. Solo un’altra squadra c’era riuscita in Serie A.

Un record eguagliato, quello del Milan 2017, ieri da parte della Lazio. Solo i rossoneri fino ad ora erano infatti riusciti a vincere una gara in cui si trovavano in parità, 0-0 anche in quel caso e sotto di 2 uomini, espulsi Paletta e Kucka. Quella volta segnò Pasalic. Ieri è toccato a Noslin. La Lazio si trovava infatti in doppia inferiorità numerica dopo le due espulsioni a Zaccagni e Basic arrivate al 42′ e al 79′ del match. 3 minuti dopo il secondo rosso, però, Tijani Noslin, ha segnato su assist di Cataldi la rete che ha permesso alla banda Sarri di trovare i 3 punti. Un successo arrivato in doppia inferiorità numerica che la Lazio aveva già trovato l’anno scorso in Europa League.

Parma-Lazio 0-1, vittoria in doppia inferiorità

Era successo solo al Milan, nella storia della Serie A, di vincere una gara in doppia inferiorità numerica, sul risultato di parità. Era capitato nel 2017. Quando i rossoneri, sullo 0-0 a Bologna contro i felsinei, dopo le espulsioni di Paletta e Kucka, vinsero grazie alla rete al minuto 89 segnata da Pasalic. Anche in quel caso come ieri sera, c’era Alessio Romagnoli in campo. Quella volta con la maglia rossonera quest’altra con quella biancoceleste. La Lazio, infatti, come il Milan 8 anni fa, si è trovata in 9 vs 11, espulsi Zaccagni e Basic, questa volta la rete è arrivata qualche minuto prima al 82′. Il gol di Noslin è però bastato per regalare alla Lazio di Maurizio Sarri 3 punti fondamentali in classifica.

Il caso in Europa League

Una particolarità, quella della vittoria in 9 vs 11, che per la Lazio non è una novità. Nella scorsa stagione, la banda, allora allenata da Marco Baroni, compì un’impresa simile vincendo 1-2 contro il Viktoria Plzen. Lo scorso 6 marzo, i biancocelesti rimasero in 9 sul risultato di 1-1 per le espulsioni di Rovella e Gigot. Al 95′, la rete di Isaksen, ieri assente per infortunio, regalò però il successo alla Lazio. Questa volta è stato Noslin a segnare e a regalare i 3 punti alla banda di Maurizio Sarri. 3 punti che proiettano la Lazio all’ottavo posto, scavalcando momentaneamente il Sassuolo che deve ancora giocare e la Cremonese, uscita sconfitta tra le polemiche contro il Torino.