Vlahovic-Milan: accordo vicino, la bomba dalla Spagna

Continua la ricerca del Milan di un numero 9: Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic di nuovo insieme? Dalla Spagna sono sicuri: il centravanti serbo lascerà la Juventus a parametro zero per restare in Serie A e giocare con i rossoneri.

L’indiscrezione arriva dalla Spagna e in particolar modo dal quotidiano Sport: il club di Via Aldo Rossi sarebbe vicino a raggiungere un accordo con il numero 9 della Juventus per la prossima stagione. Il Milan, sottolineano dall’estero, è la squadra che ha mostrato maggiore interesse per l’ex Fiorentina che lascerà la Vecchia Signora a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto.

Milan-Vlahovic: dalla Spagna, accordo vicino

Considerando l’infortunio di Santiago Gimenez, il reparto offensivo del Diavolo non ha una vera e propria prima punta con Leao, Pulisic e Nkunku utilizzate in questa prima parte di stagione nel consueto 3-5-2 di Allegri. Già accostato al Milan nell’ultima finestra di calciomercato, Vlahovic potrebbe restare in Serie A e diventare il nuovo numero 9 di un Diavolo che continua a sognare lo Scudetto nonostante la priorità sia al momento la Champions League. Dopo il pareggio con il Sassuolo, i rossoneri partiranno alla volta dell’Arabia Saudita per provare a difendere la Supercoppa Italiana conquistata la scorsa stagione in finale contro l’Inter.

🚨🇷🇸🌓 | 𝑩𝑹𝑬𝑨𝑲𝑰𝑵𝑮: Dusan Vlahović is 𝘾𝙇𝙊𝙎𝙀 to reaching a personal agreement with #ACMilan, who have shown the biggest interest in signing the striker recently. 😲 🗞: @sport pic.twitter.com/2LJHFwxp4c — Milan Xtra (@MilanXtra) December 14, 2025

L’attaccante è infortunato

A inizio dicembre, a seguito di un infortunio contro il Cagliari in campionato, il numero 9 della Juventus si è sottoposto ai consueti esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Tempi di recupero piuttosto lunghi per il serbo che starà ai box per circa tre mesi e mezzo saltando così fino a 26 partite, in un momento cruciale della stagione con la squadra di Spalletti che alternerà in avanti Jonathan David e Lois Openda.