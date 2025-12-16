Antonelli, F1 spiazzata: viene fuori la bugia

Andrea Kimi Antonelli continua a fare parlare tantissimo di sé in Formula Uno: cosa è successo questa volta.

Andrea Kimi Antonelli è un pilota di grande talento che nel 2025 ha vissuto una stagione di alti e bassi. Al debutto assoluto in Formula Uno e alla guida di una Mercedes, il pilota italiano ex Prema è riuscito a raccogliere dei podi pur non vincendo gare e conquistando pole position.

Comunque, in ogni caso, avrà tutto il tempo per riuscirci nel corso della sua carriera già a partire dal 2026. L’annata sportiva appena passata, di sicuro, è stata molto utile al pilota bolognese per imparare il più possibile; non solo dai propri errori, ma anche dal livello di competitività che riguarda i piloti della massima serie automobilistica.

A partire dal compagno di squadra George Russell per arrivare a Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri. Comunque, al di là delle questioni puramente legate alla F1, Antonelli di recente ha fatto parlare di sé per un fatto veramente molto curioso.

Antonelli spiazza tutti: è successo davvero

Andrea Kimi Antonelli stavolta ha sorpreso veramente tutti, anche se non in Formula Uno. Direttamente sulla pista Daytona di Milton Keynes, il pilota italiano ha deciso di fare qualche giro su un kart. Ha scelto di farlo però con un nome e un cognome decisamente diversi dai suoi; ha preso in prestito quelli di Henry Shovlin, ingegnere di pista molto famoso e popolare in Formula Uno. Chi si occupa di questo circuito però non pare averlo riconosciuto e tantomeno capito che si trattasse di una fandonia bella e buona.

Dopodiché, si è messo sopra un kart a noleggio ed è sceso in pista senza tuta Mercedes o casco affiliato a quello utilizzato di solito in Formula Uno. Questo per non far sapere a nessuno, neanche agli altri piloti, che si trattava del pilota titolare del team Mercedes, che nel 2025 è stato scelto dal team principal Toto Wolff per sostituire Lewis Hamilton. In ogni caso, sotto il diluvio – un classico in Inghilterra – Antonelli domina la gara di kart e in un modo o nell’altro si è fatto notare.

Il suo tempo sulla pista bagnata di Milton Keynes è ben più rapido di quello fatto registrare in passato da un altro pilota di Formula Uno, Alexander Albon. Alla fine, comunque, getta la maschera, o per meglio dire il casco, e si fa scoprire da tutti quanti. Così arrivano le foto con gli altri piloti e un momento davvero divertente e pacifico dopo la particolare gara. Una bugia a fin di bene, per una sorpresa finale che avrà fatto contenti tutti quanti sul circuito bagnato di Daytona.