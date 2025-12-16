Como, bufera col Senegal per Diao: nuovo infortunio

Stagione paradossale quella vissuta da Assane Diao: l’attaccante del Como, a causa dell’ennesimo infortunio, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco durante il primo tempo della sfida contro la Roma.

Aumentano le preoccupazioni del tecnico dei lariani, Cesc Fabregas e, allo stesso tempo, del commissario tecnico del Senegal, Thiaw in vista della Coppa d’Africa: dopo uno strappo palla al piede contro i giallorossi, il classe 2005 ha accusato un problema muscolare che gli ha impedito di proseguire il match. I prossimi giorni saranno fondamentali per conoscere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero che stabiliranno con certezza se Assane Diao partirà o meno per la competizione che partirà a breve in Marocco.

Scontro Fabregas-Senegal sull’infortunio Diao

Al termine di Roma-Como, l’allenatore spagnolo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’attaccante ex Betis Siviglia. “Si è fatto male al flessore facendo quella cavalcata in porta. Io parlo nel post-partita e spesso noi allenatori non possiamo essere troppo sinceri, io provo a parlare con passione e sono un grande fan della Nazionale.

Spero che tutti ci vadano. Io ho chiesto per favore un po’ di senso, di non portarlo perché in 8 mesi ha fatto 3 partite, mezze e mezze. È tornato adesso e succede anche oggi l’infortunio. Se va via, noi paghiamo gli stipendi e ci ritroviamo un giocatore fuori. La risposta del CT? Che se non va con loro, non andrà al Mondiale. Ed è stato spiacevole. Se il giocatore gioca con paura a 20 anni e una carriera davanti si sbaglia”.

Il Senegal contro Fabregas

Cesc Fàbregas fait face à une vague de harcèlement sur Instagram de la part de milliers d’internautes sénégalais. 🇸🇳😳 L’entraîneur de Côme est jugé responsable par une large partie de la population sénégalaise à la suite de la blessure d’Assane Diao face à l’AS Rome ce soir.… pic.twitter.com/CLqCBJOG58 — Foot Mercato (@footmercato) December 15, 2025



Dopo l’infortunio di Assane Diao contro la Roma, Cesc Fàbregas è stato sommerso di insulti sui social da parte dei tifosi senegalesi: l’ex Betis Siviglia salvo sorprese dovrebbe saltare la Coppa d’Africa.