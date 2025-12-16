Inter, Dumfries infortunato: Pedullà svela il possibile sostituto

Denzel Dumfries si è operato alla caviglia. Il difensore nerazzurro sarà lontano dai campi per 2-3 mesi. L’Inter valuta nuove soluzioni. Il nostro Alfredo Pedullà ce ne svela una in esclusiva.

Inter, Denzel Dumfries ha detto basta. Il terzino, da mesi conviveva con un problema alla caviglia e ora ha scelto di operarsi. Il calciatore si è operato oggi all’Humanitas per stabilizzare la caviglia e sarà out per 2-3 mesi. Un ko importante che non può essere tamponato solo con Luis Henrique, Darmian o l’adattato Diouf. L’Inter sta quindi valutando diverse piste per sostituire l’olandese. Fra queste anche quella che porterebbe ad un calciatore del Verona. Lo rivela infatti in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà che dichiara come questo giocatore piaccia anche a Roma e Juventus.

Dumfries si è operato, il comunicato

Con un comunicato sul proprio sito internet, l’Inter ha annunciato che Denzel Dumfries si è operato alla caviglia: “Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane“. Una notizia che sconvolge il mondo nerazzurro, con il terzino che dovrà restare fuori dal campo di gioco per diversi mesi, almeno 2 o 3. L’Inter starebbe quindi valutando diverse opzioni. Tra queste, secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, sul suo sito, in esclusiva, una delle piste porta a Verona.

#Belghali: conferme sull’interesse delle big italiane, come rivelato due settimane fa. Lo hanno fatto seguire #Inter, #Juventus e #Roma con relazioni eccellenti https://t.co/CUEarKvIvo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 16, 2025

La notizia, Inter e Juventus su Belghali

Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà: “Due settimane fa vi avevamo parlato di Rafik Belghali, terzino destro classe 2002, algerino con cittadinanza belga, grande protagonista con il Verona nella prima parte della stagione. Un’operazione da 1,5 milioni più bonus e una valutazione che – come spiegato – oggi sarebbe di 10 volte superiore. Se ci attestassimo sui 15 milioni, non andremmo lontano dalla verità. Conferme soprattutto sul fatto che le big italiane abbiano puntato gli occhi su Belghali: alla Juve piace molto; l’Inter si era informata ancora prima dell’infortunio a Dumfries con tanto di intervento chirurgico; la Roma lo apprezza molto, pur avendo Wesley protagonista su quella corsia, e con il Verona ha già parlato – come già svelato – sia di Giovane che di Baldanzi. L’Hellas spera di tenerlo fino alla prossima estate, essendo in lotta per la salvezza, ma dipenderà dalle offerte. Nel frattempo Belghali sarà impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria“.