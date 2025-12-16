Pogacar ha chiuso, lo ha detto lui stesso: 2026 a rischio

Il 2026 di Tadej Pogacar si preannuncia più complicato del previsto: le parole del campione sloveno preoccupano i fan.

Anche il 2025 è stato un anno dominato in lungo e in largo da Tadej Pogacar. Un anno che ha permesso al fenomeno di Komenda di conquistare il quarto Tour de France della sua carriera dopo i successi del 2020, 2021 e 2024. Il campionissimo sloveno ha poi portato a casa il Giro delle Fiandre, la Freccia-Vallone, la Liegi-Bastogne-Liegi, le Strade Bianche, il Giro del Delfinato, le Tre Valli Varesine e il Giro di Lombardia. Infine, Pogacar si è anche laureato campione del mondo e d’Europa: una stagione a dir poco strepitosa.

Ora l’obiettivo di Pogacar per il 2026 è quello di andare a caccia degli ultimi successi che gli mancano per completare la sua bacheca. Ci sono due ‘Classiche Monumento’ ancora da conquistare, ovvero la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix. In una recente intervista il 27enne ha fatto capire di non essere ossessionato dall’idea di dover vincere per forza queste due classiche: l’impressione è che però Pogacar abbia sicuramente messo nel mirino almeno la Parigi-Roubaix, dove lo scorso anno (alla sua prima partecipazione) è arrivato secondo dietro Mathieu van der Poel.

Lo stesso Pogacar ha poi ricordato di non aver ancora mai vinto la Vuelta, senza dubbio una delle corse a tappe più importanti. Eppure, proprio in vista del 2026, il campione di Komenda ha rilasciato delle dichiarazioni che suggeriscono una dolorosa rinuncia.

Gelo Pogacar, è una mazzata: i tifosi non se l’aspettavano

Nei giorni scorsi la UAE Team Emirates-XRG ha reso pubblico il programma stagionale dei propri capitani. Per quanto riguarda il Giro d’Italia il capitano del team è Joao Almeida: tuttavia Pogacar non ha ancora chiuso completamente le porte alla Corsa Rosa, specialmente dopo i rumors sulla possibilità che Vingegaard sia ai nastri di partenza del Giro.

“Non posso dirlo se sto pensando al Giro d’Italia – le parole dello sloveno – La mia esperienza mi dice che il mio cervello può decidere qualcosa di diverso all’ultimo minuto, anche in una frazione di secondo, e poi l’intero calendario e il programma collassano. Tutto è aperto finché non sono chiuse le iscrizioni“.

Ma allora è possibile vedere Pogacar sia al Giro d’Italia che al Tour de France? Al momento le possibilità non sono molte: tutto lascia pensare che Tadej si concentrerà su una sola delle due principali corse a tappe, sebbene non siano da escludere sorprese.