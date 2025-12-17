Il sosia di Sergio Ramos contro il Barcellona: la somiglianza fa impazzire i social

Una partita di Coppa del Rey ricca di emozioni ha acceso i riflettori ben oltre il risultato finale. Tra tensione sportiva e colpi di scena, una storia inattesa nata sugli spalti e sul campo ha conquistato tifosi e social media.

La sfida di Coppa del Rey tra il Deportivo Guadalajara e il Barcellona, andata in scena ieri sera allo stadio Pedro Escartín, è stata molto più di una semplice partita a eliminazione diretta. È stata una serata carica di emozioni, tensione e orgoglio, in cui la coraggiosa formazione di Castilla-La Mancha ha affrontato senza timori reverenziali i campioni in carica, arrivando a sfiorare un’impresa che sarebbe entrata di diritto nella storia della competizione. Ma soprattutto è diventato un fenomeno virale.

Guadalajara, che prestazione contro il Barcellona

Il Guadalajara ha giocato con intensità, organizzazione e un cuore enorme, mettendo in grande difficoltà una squadra tecnicamente superiore. Per lunghi tratti della gara, i blaugrana hanno faticato a sbloccare la sfida accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa. Solo negli ultimissimi minuti l’esperienza e la qualità del Barcellona hanno fatto la differenza, spegnendo il sogno di uno 0-0, fino a quel momento epico.



Il sosia di Sergio Ramos

Eppure, mentre il tabellone raccontava la vittoria dei catalani, l’attenzione di tifosi, telecamere e social media si è spostata sorprendentemente su uno dei protagonisti in campo: Borja Díaz. Il 35enne centrocampista del Deportivo Guadalajara è diventato virale per una somiglianza a dir poco impressionante con Sergio Ramos. Barba, sguardo intenso, lineamenti del volto: per molti era come rivedere l’ex capitano del Real Madrid in versione “calcio di provincia”.

Una somiglianza virale

Sui social network, in particolare su X e Instagram, il fenomeno è esploso in poche ore. Meme, battute e commenti ironici hanno ribattezzato Díaz come il “gemello perduto” di Ramos, con qualcuno che ha scherzato ipotizzando una nuova vita dell’ex difensore tra i campi della terza divisione spagnola. L’unica differenza evidente? L’assenza dei tatuaggi iconici che hanno reso inconfondibile l’immagine della leggenda madridista.

🇪🇸😲 The striking resemblance between Borja Díaz, a Guadalajara player who faced Barcelona yesterday, and Sergio Ramos. pic.twitter.com/v2asUyE7A9 — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025

Borja Diaz, il sosia di Ramos con una lunga carriera alle spalle

Dietro al sorriso virale, però, c’è un calciatore vero. Borja Díaz ha costruito la sua carriera con dedizione e sacrificio, vestendo le maglie di club come Fuenlabrada, Sanse, Recreativo, Rayo Majadahonda, Hércules e Unionistas de Salamanca. Oggi è un punto di riferimento del Deportivo Guadalajara, che ha ben figurato contro il Barcellona, nonostante la sconfitta.

Quella del Pedro Escartín è stata una serata indimenticabile per il sogno coltivato dal Guadalajara del sosia di Sergio Ramos. Contro il Barcellona, il piccolo club si è assicurato una visibilità altrimenti impossibile da ottenere.