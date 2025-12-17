Il PSG vince la sua prima Coppa Intercontinentale: eroe Safonov, battuto il Flamengo ai rigori

Alle 18:00 PSG e Flamengo si sono affrontate per la finale della Coppa Intercontinentale: il match si è giocato allo stadio Ahmed bin-Ali di Al Rayyan, in Qatar. Da una parte i transalpini, vincitore dell’ultima edizione della Champions League, dall’altra i brasiliani, reduci dal successo in Copa Libertadores e, in questa edizione hanno già eliminato Cruz Azul e Pyramids.

Prima partita in una competizione FIFA tra Paris Saint-Germain e Flamengo. La formazione allenata da Luis Enrique dopo una stagione da sogno culminata con il trofeo ha affrontato la squadra di Felipe Luis che da giocatore, contro il Liverpool, perse nel 2019 la Coppa Intercontinentale. Momenti simili per entrambe le formazioni, con i francesi a caccia del primo trofeo della stagione dopo il ko al Mondiale per Club, mentre i rossoneri sono diventati la prima squadra brasiliana a vincere la Copa Libertadores quattro volte.

PSG-Flamengo deciso ai rigori

Al 38′ il Paris-Saint Germain passa in vantaggio: palla persa dal Flamengo, Doué entra in area e la mette al centro sul secondo palo dove arriva Kvicha Kvaratskhelia che da pochi passi da Rossi non sbaglia dopo il tocco del portiere dei rossoneri che ha provato ad anticipare il trequartista georgiano. Al 60′ i giocatori del Flamengo si sbracciano per un fallo di Marquinhos su De Arrascaeta non sanzionato dal direttore di gara Ismail Elfath. Dopo un consulto al VAR viene assegnato il calcio di rigore per i brasiliani. Jorginho si incarica della battuta e la mette precisa nell’angolino basso alla destra di Matvey Safonov spiazzando l’estremo difensore del PSG. Sull’1-1 si concludono i tempi regolamentari con il trofeo che è stato deciso dagli undici metri. Decisivo l’estremo difensore russo nella lotteria dei rigori con ben quattro conclusioni respinte.

Il tabellino della Coppa Intercontinentale

PSG-FLAMENGO 3-2 d.c.r. (38′ Kvaratskhelia, 61′ rig. Jorginho)

PSG (4-3-3) : Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz (105′ Ndjantou); Lee (34′ Mayulu, 64′ Barcola), Doué (78′ Dembélé), Kvaratskhelia (90′ Mbaye). All. Luis Enrique

FLAMENGO (4-2-3-1) : Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar (74′ De La Cruz), Jorginho (74′ Saul); Carrascal (56′ Pedro), de Arrascaeta (74′ Everton), Gonçalo Plata (107′ Samuel Lino); Bruno Henrique (91′ Luiz Araujo). All. Filipe Luis

Ammoniti: Jorginho, Alex Sandro, Fabian Ruiz, Vitinha, Pulgar, Gonçalo Plata, Saul