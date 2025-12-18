Juventus, Gatti attacca: “Tutte fake news”. Ecco il motivo

Con una storia sul proprio profilo Instagram, Federico Gatti ha voluto smentire in modo diretto le voci circolate su uno spogliatoio, quello della Juventus diviso e su un David emarginato.

Dopo che nella giornata di ieri, Manuel Locatelli e Mattia Perin avevano già voluto sottolineare come non fosse assolutamente diviso lo spogliatoio della Juventus e come Jonathan David non fosse assolutamente emarginato, ora anche Federico Gatti ha detto la sua. Con una chiara e netta storia su Instagram, il difensore ha voluto chiarire la questione con un duro e diretto attacco a chi ha messo in giro queste fake news. La notizia, che tale non è era circolata, principalmente sul web tramite alcuni youtuber che seguono il club. La risposta dello spogliatoio della Juventus è stata però immediata: “E’ tutto falso“.

Juventus, la smentita di Gatti

Con un duro messaggio, condiviso tramite le proprio storie Instagram, Federico Gatti ha voluto smentire le fake news, circolate sullo spogliatoio della Juventus, che da molti è stato definito diviso. Non solo sul web era circolata anche la voce secondo la quale David sarebbe escluso dal gruppo e dalle cene di squadra. Tutto smentito anche da Locatelli e Perin nelle ultime ore.

Questo il messaggio di Gatti: “Voglio spendere due minuti per chiarire una situazione. Trovo inconcepibile che possano circolare notizie talmente prive di fondamento, costruite sul nulla, per di più alla vigilia di una partita così importante come quella di sabato. Ancora più sorprendente è vedere quanta gente creda a notizie che non hanno il minimo di verità. L’unica cosa che conta ora è la partita. Il resto è solo rumore. Federico“.

L’accusa

Secondo quanto era circolato sul web nelle ultime ore, il gruppo dei senatori, Gatti, Locatelli, Cambiaso e Perin sarebbero stati coloro che avrebbero escluso dal gruppo Jonathan David, con la motivazione di tutelare, Vlahovic. Voci che sono state prontamente smentite da parte già di Perin e Locatelli nella giornata di ieri e da Gatti negli ultimi minuti. Un duro attacco, quello del difensore, che ha specificato come queste voci siano totalmente fasulle e secondo lui create ad arte per destabilizzare la squadra in vista della gara contro la Roma. Sabato infatti i bianconeri affronteranno la banda Gasperini in un vero e proprio spareggio per la Champions League e voci di questo genere sono l’ultima cosa di cui ha bisogno la squadra.