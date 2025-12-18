Lutto nel Genoa, Vitinha sconvolto: l’annuncio devastante sui social

Lutto per l’attaccante del Genoa, Vitinha. La sua famiglia è in lutto dopo che i figli di suo cugino hanno perso la vita nell’esplosione di un edificio a Trévoux, nell’Ain. Il centravanti portoghese ha pubblicato una campagna di raccolta fondi sulla sua storia di Instagram per aiutare i familiari.

Dal gol segnato domenica contro l’Inter a un lutto: le ultime ore dell’attaccante del Genoa, Vitinha, sono state a dir poco devastanti: due cuginetti del bomber rossoblù, rispettivamente di 3 e 5 anni, hanno perso la vita. L’incidente, avvenuto nella giornata di lunedì, sarebbe stato provocato, secondo quanto trapelato in Francia, da una donna residente nell’edificio, che ha provato a togliersi la vita nella sua abitazione aprendo le valvole del gas. Lo stabile ha subito svariati danni con altre dodici persone rimaste ferite.

Vitinha in lutto: l’annuncio sconvolge il mondo del calcio

Così il centravanti del Genoa in una Instagram Story: “La mia famiglia è in lutto. Mio cugino Bruno ha perso i suoi figli in una tragedia avvenuta in Francia. Chiunque possa aiutare a sostenere questo dolore, lascio il link qui. Grazie di cuore”, allegando il link di una raccolta fondi per la sua famiglia.

La famille de Vitinha, ancien joueur de l’OM est en deuil. 🕊️ Les enfants de son cousin, âgés de 3 et 5 ans sont décédés dans l’explosion d’un immeuble de Trévoux dans l’Ain. 😫 L’ancien marseillais a publié une story sur Instagram avec le lien d’une cagnotte pour aider la… pic.twitter.com/m5OyKyHLuT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 17, 2025

Il tutto è accaduto a circa 40 chilometri da Lione, con il prefetto dell’Ain, Chantal Mauchet, che ha svelato come i due bambini siano morti nonostante “i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi“. La raccolta fondi in pochissimo tempo ha raccolto già oltre 30.000 euro con il centravanti rossoblù tornato centrale con il Grifone da quando De Rossi siede in panchina e con il Genoa che la prossima giornata affronterà l’Atalanta di Palladino con l’obiettivo di riscattare il ko del Ferraris dell’ultima giornata.