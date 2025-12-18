Vincere non basta, cambia il futuro di Pogacar: fatto a pezzi

Tadej Pogacar è, senza dubbio, il campione indiscusso del ciclismo moderno, il nuovo cannibale eppure vincere non sembra essere sufficiente.

Il campione Pogacar è uno dei volti più riconoscibili e ammirati del ciclismo moderno. Giovane, determinato e capace di vincere praticamente su ogni terreno, lo sloveno ha costruito in pochi anni una carriera che molti definirebbero irripetibile. Dai grandi giri alle classiche monumento, infatti, Pogacar ha dimostrato non solo talento puro, ma anche una mentalità fuori dal comune.

In più di una occasione Pogacar è stato definito il cannibale moderno, il ciclista capace di vincere tutto ed ovunque e, soprattutto, in qualche occasione determinare anche le vittorie altrui. Chi ama il ciclismo conosce le dinamiche che ci sono nel gruppo, quella sorta di ritualità che ogni ciclista conosce e rispetta. Vincere, però, sembra non bastare. I tifosi sembrano, in questa epoca moderna, volere sempre di più, aspettarsi sempre qualcosa di diverso.

Tadej Pogacar: quando vincere non basta più

Il suo valore non si ferma ai risultati sportivi, perché da tempo porta avanti iniziative che raccontano molto del suo lato umano. La seconda vittoria al Giro delle Fiandre, conquistata nel 2025, è stata una di quelle imprese destinate a restare nella memoria degli appassionati. Una corsa dura, selettiva, affrontata con intelligenza e coraggio, come spesso accade quando Pogacar decide di lasciare il segno.

Proprio per celebrare questo successo così importante, la Tadej Pogacar Foundation, insieme a UAE Team Emirates, ha scelto una strada particolare, trasformando un momento sportivo memorabile in qualcosa di concreto, tangibile e soprattutto solidale.

È nata così un’edizione limitata targata Eevye che ha subito attirato l’attenzione di collezionisti e tifosi. L’idea, infatti, è semplice ma allo stesso tempo potente: dare nuova vita a frammenti autentici dei copertoni utilizzati da Pogacar durante la vittoria al Fiandre. Da questi materiali sono stati realizzati 75 portachiavi numerati, tutti diversi, tutti lavorati interamente a mano. Ogni pezzo racconta una storia, perché non è un semplice oggetto celebrativo, ma una vera e propria reliquia sportiva.

I portachiavi sono custoditi all’interno di un cofanetto curato nei dettagli e autografato a mano dallo stesso Tadej Pogacar. A rendere il tutto ancora più esclusivo c’è il certificato di autenticità firmato da UAE Team Emirates, una garanzia diretta del legame tra l’oggetto e l’impresa sportiva da cui nasce. Senza ombra di dubbio, per chi ama il ciclismo, si tratta di un pezzo da collezione dal valore simbolico molto forte.

Questa iniziativa, però, va ben oltre l’aspetto celebrativo. Parte del ricavato delle vendite sarà, infatti, destinato alle attività della Tadej Pogačar Foundation, da sempre impegnata nel sostenere i bambini nella lotta contro il cancro e tutte quelle persone che affrontano le sfide più difficili della vita. È un messaggio chiaro, che Pogacar porta avanti con coerenza: il successo personale può e deve diventare un mezzo per aiutare gli altri.

I portachiavi sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale www.eevye.it al prezzo di 200 euro. Inoltre, cinque esemplari saranno messi all’asta, proprio per amplificare ulteriormente la raccolta fondi e rafforzare il valore sociale del progetto. Un gesto che dimostra, ancora una volta, come Pogacar non sia solo un campione in gara, però anche una figura capace di usare la propria visibilità per qualcosa di più grande.

In un ciclismo che spesso corre veloce anche fuori dalle strade, iniziative come questa aiutano a rallentare un attimo e a guardare oltre il risultato. E infatti, dietro a una vittoria come quella al Giro delle Fiandre, c’è anche la possibilità di lasciare un segno positivo nella vita di qualcun altro. Ed è forse questo, oggi, uno dei successi più importanti di Tadej Pogacar.