Esclusiva Sportitalia, Milan-Gabriel Jesus: valutazioni in corso

Milan, Esclusiva Sportitalia: si valuta Gabriel Jesus

“Negli ultimi giorni é stato nuovamente proposto Gabriel Jesus dell’Arsenal al Milan. Si è parlato di un possibile prestito dell’attaccante brasiliano. Sono in corso valutazioni interne al club rossonero sulle condizioni fisiche dell’attaccante ed un nuovo aggiornamento tra le parti è previsto dopo Natale“. Così in esclusiva tramite il proprio profilo X il nostro Gianluigi Longari, che svela come al club rossonero potrebbe interessare Gabriel Jesus per completare il reparto offensivo composto dall’infortunato Santiago Gimenez, oltre che da Leao, Pulisic e Nkunku. Il Milan è interessato anche Fullkrug del West Ham. Secondo quanto rivelato dal nostro Gianlugi Longari, quello che il Milan starebbe valutando nel caso di Gabriel Jesus, sarebbero soprattutto le condizioni fisiche dell’attaccante che ha avuto spesso problemi fisici nelle ultime stagioni.

I possibili costi

Un elemento che potrebbe favorire l’operazione è la volontà dello stesso Jesus di giocare con continuità nella seconda parte di stagione, soprattutto in vista del Mondiale 2026, in cui il brasiliano vuole essere protagonista con la sua nazionale. All’Arsenal, con la concorrenza aumentata e il reparto offensivo affollato, non è certo di trovare spazio. Dal punto di vista economico, il giocatore percepisce un ingaggio piuttosto elevato, ma per i sei mesi restanti di contratto (in scadenza nel 2027) la spesa potrebbe rivelarsi sostenibile per il Milan, specie se l’Arsenal fosse disposto a monetizzare tramite un prestito con obbligo o diritto di riscatto.