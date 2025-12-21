Coppa d’Africa, Marocco-Comore: diretta esclusiva su Sportitalia dalle 20

Allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat si alza il sipario sulla Coppa d’Africa con una sfida dal forte valore simbolico: il Marocco padrone di casa contro le Comore guidate dal commissario tecnico italiano Stefano Cusin. È il match inaugurale del torneo, un appuntamento molto atteso che mette di fronte due realtà profondamente diverse per storia, ambizioni e percorso calcistico.

I “Leoni dell’Atlante” si presentano come la grande favorita della competizione, la più attesa tra le candidate alla vittoria finale. Trascinati da una rosa ricca di qualità e personalità, con El-Aynaoui e compagni pronti a caricarsi sulle spalle le speranze di un intero Paese, i marocchini puntano a interrompere un digiuno che dura dal 1976, anno dell’unico trionfo continentale. Giocare in casa rappresenta un vantaggio enorme dal punto di vista ambientale, ma anche una responsabilità: le aspettative sono altissime e il pubblico sogna di vedere finalmente la coppa tornare a Rabat.

La sfida tra Marocco e Comore

Di fronte ci saranno le Comore, una delle favole più affascinanti del calcio africano recente. Alla seconda partecipazione in assoluto alla Coppa d’Africa, dopo lo storico raggiungimento degli ottavi di finale nella scorsa edizione, la nazionale delle isole africane arriva con entusiasmo e senza pressioni. La squadra di Cusin ha costruito i propri successi su organizzazione, spirito di gruppo e grande compattezza, caratteristiche che possono creare qualche insidia anche a un avversario sulla carta superiore.

Coppa d’Africa, un’esclusiva Sportitalia

Il match inaugurale, così come tutte le partite della Coppa d’Africa, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, oppure in streaming sull’applicazione ufficiale di Sportitalia. Un’occasione imperdibile per seguire da vicino uno dei tornei più affascinanti del panorama calcistico internazionale.

Le formazioni ufficiali di Marocco-Comore

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, Saiss, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Diaz; El Aynaoui, Rahimi, Saibari. Ct: Regragui.

COMORE (4-4-2): Pandor; Kari, Toibibou, Soilihi, Boura; Z. Youssef, B. Youssouf, Mohamed, Selemani; Said, M’Changama. Ct: Cusin.