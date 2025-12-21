Parte oggi alle 18.30 con la cerimonia d’apertura la Coppa D’Africa 2025 su Sportitalia. Alle 20.00 poi la prima gara Marocco-Comore, andiamo a ripercorrere tutti e 20 i convocati dalla Serie A.

Sono 20 i convocati dalla Serie A per la Coppa d’Africa 2025, l’infortunio di Diao, ha infatti privato il Senegal dell’attaccante del Como che non prenderà quindi parte alla competizione. 20 i calciatori convocati, 11 le squadre coinvolte e che non potranno contare su alcuni dei loro calciatori principali nella finestra che va da oggi 21 dicembre al 18 gennaio. Fase a gironi che terminerà il 31 dicembre, con un solo giorno di stop il 25. Pausa poi l’1 e il 2 gennaio per riprendere con gli ottavi di finale il 3. La finale 3/4 posto si giocherà il 17 gennaio mentre il 18 si disputerà la finale della competizione.

Coppa d’Africa 26 convocati dall’Italia, 20 dalla Serie A

Venti giocatori provenienti dalla nostra Serie A, sono pronti a indossare le maglie delle rispettive Nazionali per partecipare alla Coppa d’Africa 2025. Mancherà infatti Assane Diao, che si è infortunato nel corso del match contro la Roma ed è uscito in lacrime dall’Olimpico. Non solo Serie A però: dalla Serie B arrivano Pedro Obiang del Monza per la Guinea Equitoriale; Mehdi Dorval del Bari per l’Algeria e i gemelli Anthony e Jeremy Oyono del Frosinone per il Gabon. Dalla Serie C è stato convocato José Machin della Vis Pesaro che giocherà con la Guinea Equatoriale. Un nome anche dalla Serie D: si tratta di Faisal Bangal, del Mestre, che rappresenterà il Mozambico. Segui la Coppa d’Africa 2025 su Sportitalia, Canale 60 DTT dal 21 dicembre al 18 gennaio, sul nostro sito e sulla nostra nuova e rinnovata APP.

Inizierà questa sera la Coppa d’Africa 2025. Alle 18.30 il via con la cerimonia d’apertura che sarà visibile su Sportitalia durante il nostro ampio pre-partita. Alle 20.00 il calcio d’inizio del primo match, Marocco-Comore, telecronaca affidata a Francesco Nigro. Un match che vedrà la favoritissima e padrone di casa formazione del Marocco, guidata da Regragui, affrontare le Comore di Cusin, alla loro seconda storica partecipazione alla Coppa d’Africa dopo quella del 2021, dove raggiunsero gli ottavi di finale. Il Marocco si presenta con la voglia di primeggiare e vincere. Le Comore arrivano da outsider dopo aver primeggiato nel girone di qualificazione con Tunisia, Gambia e Madagascar.

Serie A, tutti i giocatori convocati in Coppa d’Africa

Vediamo di seguito squadra per squadra, chi ha visto partire dei propri giocatori.

ATALANTA

Kossounou (Costa d’Avorio)

Lookman (Nigeria)

CAGLIARI

Liteta (Zambia)

Luvumbo (Angola)

GENOA

Onana (Camerun)

LAZIO

Dele-Bashiru (Nigeria)

Dia (Senegal)

LECCE

Gaspar (Angola)

Coulibaly (Mali)

Banda (Zambia)

PISA

Akinsanmiro (Nigeria)

Nzola (Angola)

ROMA

Ndicka (Costa d’Avorio)

El Aynaoui (Marocco)

SASSUOLO

Coulibaly (Mali)

TORINO

Coco (Guinea Equatoriale)

Masina (Marocco)

UDINESE

Bayo (Costa d’Avorio)

Modesto (Angola)

VERONA

Belghali (Algeria)