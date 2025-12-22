Coppa d’Africa, i match del lunedì in esclusiva su Sportitalia

E’ iniziata ieri la Coppa d’Africa con il match tra Marocco e Comore. Oggi si continua con Mali-Zambia, Sudafrica-Angola e Egitto-Zimbabwe. Tutti i match in esclusiva su Sportitalia.

Dopo il successo 2-0 del Marocco contro la Comore si riparte oggi alle 15.00 con la seconda gara del gruppo A della Coppa d’Africa. Ad affrontarsi saranno Mali e Zambia. Programma che continua alle 18.00, sempre sul canale 60 con la sfida tra Sudafrica e Angola. Chiuderà il programma del lunedì la gara d’esordio per Salah e Marmoush in questa coppa. La sfida tra l’Egitto e lo Zimbabwe. Altri tre match pronti a regalare spettacolo e da seguire in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra nuova e rinnovata applicazione. La Coppa d’Africa non ti lascia mai solo.

Ore 15, Mali-Zambia

Il Mali e lo Zambia si affronteranno oggi lunedì 22 dicembre allo Stade Mohammed V di Casablanca.-Per entrambe è il loro primo match in questa Coppa d’Africa 2025. Ambo le nazionali vantano un ricco pedigree continentale, la partita promette alta intensità, battaglie tattiche e tre punti cruciali che potrebbero dare il tono al resto del torneo. Un match che vedrà affrontarsi 4 calciatori provenienti dalla nostra Serie A. Nel mali ci saranno infatti il terzino del Sassuolo ed ex Parma Wojo Coulibaly, con lui anche il centrocampista del Lecce, Lassana Coulibaly. Dall’altra parte nello Zambia ci sono poi Lameck Banda del Lecce e Joseph Liteta del Cagliari.

Il Mali, proverà a rompere la maledizione in una competizione in cui è arrivato secondo nel 1972 e in cui ha raggiunto diverse volte le semifinali. Lo Zambia dalla sua parte proverà ad essere una forte contendente, cercando di lasciare il segno con una vittoria che potrebbe far partir bene il proprio cammino. Il Mali e lo Zambia si incontreranno per la seconda volta nella storia della Coppa d’Africa. Il loro unico precedente incontro nel torneo risale alle semifinali del 1994, quando lo Zambia sconfisse il Mali per 4-0. La gara inizierà alle ore 15.00. In telecronaca Riccardo Morelli.

Ore 18, Sudafrica-Angola

Alle 18 al via il gruppo B con la sfida tra il Sudafrica e l’Angola. Per entrambe le squadre, questa partita d’esordio è più di un semplice incontro: è una dichiarazione d’intenti. Una buona partenza potrebbe dare un grande segnale al resto del torneo, mentre un passo falso potrebbe costringere a ricalibrare rapidamente le strategie in un girone altamente competitivo che vede anche la partecipazione di Egitto e Zimbabwe. Protagonisti in questo match 4 giocatori di Serie A, tutti nell’Angola. Rui Modesto dell’Udinese, Kialonda Gaspar del Lecce, Zito Luvumbo del Cagliari e M’Bala Nzola del Pisa.

Il Sudafrica arriva a questo incontro forte di una serie impressionante di 26 partite senza sconfitte, a testimonianza della sua costanza e della sua crescente fiducia. L‘Angola, dal canto suo, punta su progressi costanti e sulla capacità di competere con avversari di alto livello. Questo scontro iniziale sembra già poter essere decisivo per il girone. Le due squadre, sulla carta, si contendo, infatti, il secondo posto alle spalle dell’Egitto nel gruppo B. Telecronaca affidata da Emanuele Vento.

Ore 21, Egitto-Zimbabwe

Alle 21 sarà poi l’ora della sfida tra l’Egitto di Salah e Marmoush e lo Zimbabwe. L’Egitto è una delle favorite della competizione, alla ricerca di un trofeo continentale che manca ai Faraoni dall’edizione del 2010. Sono 7 le vittorie per l’Egitto nella Coppa d’Africa, la prima nel 1957, l’ultima appunto 15 anni fa. Un match, quello contro lo Zimbabwe che non vedrà impegnato nessun calciatore del nostro campionato. Una gara che si disputerà allo Stade d’Agadir.

Si affronteranno l’undici di Hossam Hassan e quello di Mario Marinica. Fondamentale iniziare con un successo per i Faroni. Dall’altra parte lo Zimbabwe si presenta come autentica cenerentola nella competizione. E’ solo la sesta partecipazione alla Coppa d’Africa, l’ultima nel 2021, la prima nel 2004. Lo Zimbabwe non ha mai superato la fase a gironi e vuole provarci in questa edizione anche se dovrà farlo in un gruppo che vede partecipare 3 super nazionali come Egitto, Sudafrica ed Angola. Telecronaca affidata a Francesco Nigro.