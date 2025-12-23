Bufera nel volley, scatta la denuncia: “Attaccata la famiglia”

Attacchi e insulti rivolti anche alla famiglia: scoppia il caso nel mondo del Volley. Una bufera che ha portato anche ad una denuncia

Nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria bufera attorno al mondo del volley. In particolare, un’atleta è tornata al centro dell’attenzione per un caso molto delicato, su cui è scattata anche una denuncia.

Le polemiche hanno assunto contorni pesanti e hanno coinvolto persino la famiglia della giocatrice. Un episodio duro, che rischia di distogliere l’attenzione dal campo, fattore che dovrebbe essere centrale.

Volley, uno sgradevole episodio diventa un vero e proprio caso

La pallavolista Adhu Malual, nonostante stia disputando una buona stagione, è finita sotto i riflettori a causa di quanto accaduto nel corso dell’ultima giornata di Serie A. Nella sfida contro Macerata, la giocatrice del Monviso non è apparsa al meglio e ha incontrato diverse difficoltà, mettendo a referto soltanto sei punti nei primi due set. Successivamente sostituita nel corso del match, l’atleta ha raccontato quanto successo durante la partita.

Secondo il suo racconto, Malual sarebbe stata presa di mira da alcuni tifosi presenti sugli spalti, con insulti pesanti sfociati in commenti di stampo razzista. Nata a Roma, la pallavolista è figlia di genitori originari del Sud Sudan e proprio per questo sarebbe stata oggetto di offese personali e discriminazioni. Gli insulti, inoltre, non sarebbero stati rivolti soltanto a lei, ma anche alla sua famiglia presente in tribuna.

Si tratta dell’ennesimo episodio vergognoso di razzismo da parte di tifosi che dovrebbero sostenere le proprie giocatrici e non offenderle in modo così violento. Malual, considerata uno dei prospetti più interessanti della pallavolo italiana, può certamente incappare in una partita storta, ma nulla può giustificare attacchi di questo tipo.

Per questo motivo, la pallavolista ha deciso di parlare apertamente dell’accaduto attraverso un post pubblico sul proprio profilo Instagram, denunciando con chiarezza la gravità della situazione e la profonda mancanza di rispetto non solo nei suoi confronti, ma anche verso la sua famiglia.

“Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa. In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra. Insulti, fischi costanti e commenti razzisti. Non per spronare, solo per colpire. C’è una linea sottile tra il tifo e la mancanza di rispetto. Ieri sera quella linea è stata superata più volte. Quando a pagarne il prezzo è anche la famiglia sugli spalti, il problema non è sportivo. È umano“, ha scritto sui propri social Malual.

Un episodio che riporta ancora una volta l’attenzione su quanto il razzismo sia una piaga persistente nello sport e su come venga troppo spesso utilizzato come strumento di offesa contro gli atleti.