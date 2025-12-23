SI HD

Coppa D’Africa, virale il coro dei giocatori del Botswana: cosa significa la canzone

di

Il Botswana, impegnato nella sfida di Coppa d’Africa contro il Senegal, è sceso in campo cantando. Ma cosa significa questa tradizione? Ecco la spiegazione. 

Un ingresso in campo a ritmo di musica. Così il Botswana ha inaugurato la propria Coppa d’Africa, grande esclusiva di Sportitalia. I Zebras, infatti, son scesi in campo cantando prima della sfida contro il Senegal. Ma cosa significa il coro intonato dai calciatori?

Coppa d'Africa, il coro dei calciatori del Botswana
Coppa d’Africa, ingresso con coro per il Botswana: il significato

Si tratta di una canzone dei guerrieri zulù, che cantavano quando andavano in guerra. Una canzone usata per caricarsi e raccogliere energie. In Botswana la musica e il canto fanno parte integrante della vita comunitaria. La musica tradizionale non è solo intrattenimento, ma uno strumento di comunicazione, di identità e di spirito collettivo.

Questo tipo di canto può ricordare per atmosfera un “coro di guerrieri”, proprio perché il ritmo e il modo di cantare richiamano unità, resistenza e determinazione.

 

Le canzoni zulu fanno parte di una delle tradizioni musicali più ricche dell’Africa australe e svolgono un ruolo fondamentale nella vita sociale e culturale del popolo zulu. Non sono semplici forme di intrattenimento, ma strumenti di comunicazione collettiva, memoria storica e identità. Molti canti zulu nascono in contesti specifici: celebrazioni, riti di passaggio, lavoro comunitario o momenti di preparazione alla guerra. Proprio per questo, alcune canzoni hanno un ritmo energico e incalzante, simile a quello dei canti dei guerrieri, pensato per infondere coraggio, disciplina e spirito di gruppo.

 

