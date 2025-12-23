Coppa D’Africa, virale il coro dei giocatori del Botswana: cosa significa la canzone

Il Botswana, impegnato nella sfida di Coppa d’Africa contro il Senegal, è sceso in campo cantando. Ma cosa significa questa tradizione? Ecco la spiegazione.

Un ingresso in campo a ritmo di musica. Così il Botswana ha inaugurato la propria Coppa d’Africa, grande esclusiva di Sportitalia. I Zebras, infatti, son scesi in campo cantando prima della sfida contro il Senegal. Ma cosa significa il coro intonato dai calciatori?

Coppa d’Africa, ingresso con coro per il Botswana: il significato

Si tratta di una canzone dei guerrieri zulù, che cantavano quando andavano in guerra. Una canzone usata per caricarsi e raccogliere energie. In Botswana la musica e il canto fanno parte integrante della vita comunitaria. La musica tradizionale non è solo intrattenimento, ma uno strumento di comunicazione, di identità e di spirito collettivo.

Questo tipo di canto può ricordare per atmosfera un “coro di guerrieri”, proprio perché il ritmo e il modo di cantare richiamano unità, resistenza e determinazione.

Le canzoni zulu fanno parte di una delle tradizioni musicali più ricche dell’Africa australe e svolgono un ruolo fondamentale nella vita sociale e culturale del popolo zulu. Non sono semplici forme di intrattenimento, ma strumenti di comunicazione collettiva, memoria storica e identità. Molti canti zulu nascono in contesti specifici: celebrazioni, riti di passaggio, lavoro comunitario o momenti di preparazione alla guerra. Proprio per questo, alcune canzoni hanno un ritmo energico e incalzante, simile a quello dei canti dei guerrieri, pensato per infondere coraggio, disciplina e spirito di gruppo.

