La IFFHS ha pubblicato la sua classifica annuale dei migliori allenatori al mondo per club nel 2025: tra di essi ci sono anche tre italiani. Al primo posto assoluto si piazza Luis Enrique, che ha vinto tutto sulla panchina del Paris Saint‑Germain. Lo spagnolo domina la classifica con 222 punti, grazie a un 2025 straordinario condotto con il PSG, culminato con la vittoria della Champions League, la Supercoppa UEFA, la Coppa Intercontinentale, oltre al titolo di Ligue 1 e alle altre competizioni nazionali. È la sua seconda vittoria di questo premio dopo quella del 2015 con il Barcellona, e rappresenta un trionfo senza discussioni per uno dei tecnici più influenti del calcio moderno.

Gli allenatori del 2025, tre italiani nella top 10

Subito dietro troviamo Enzo Maresca, seconda posizione, e primo degli italiani in classifica con 60 punti. Il tecnico ex centrocampista di Juve e Chelsea ha guidato il Chelsea con grande personalità, imponendo un calcio dinamico e vincente. Maresca ha saputo valorizzare un gruppo giovane e competitivo, portando i Blues a risultati europei di rilievo e convincendo un pubblico internazionale sulla qualità del suo lavoro.

La Top 5 continua con nomi di primissimo piano: al terzo posto c’è Hansi Flick (Barcellona, 57 punti), mentre al quarto e al quinto si piazzano rispettivamente Vincent Kompany (Bayern Monaco, 42 punti) e Mikel Arteta (Arsenal, 24 punti). Tutti tecnici che hanno portato società blasonate a competere ai massimi livelli nel 2025.

In classifica anche Conte e Inzaghi

Tra i tecnici italiani, oltre a Maresca, spiccano Antonio Conte e Simone Inzaghi. Conte, al sesto posto con 21 punti, ha guidato il Napoli con grande autorità, portando la squadra partenopea a risultati importanti, per ultima la vittoria nella Supercoppa italiana. Il suo stile tattico, fatto di intensità e organizzazione, ha confermato ancora una volta l’abilità dell’allenatore pugliese di competere ad altissimi livelli.

Appena dietro, al settimo posto con 17 punti, troviamo Simone Inzaghi, che nella stagione 2025 ha diviso il suo impegno tra Inter e Al Hilal. Inzaghi ha dimostrato ancora una volta di saper adattare i propri sistemi di gioco alle esigenze delle squadre che allena, preservando competitività e coesione nonostante i cambiamenti. La sua presenza in classifica testimonia la solidità dell’allenatore piacentino nell’ambito internazionale.

Completano la Top 10 altri allenatori di rilievo come Xabi Alonso (8°, 14 punti), Abel Ferreira (9°, 10 punti) e Krunoslav Jurcic (10°, 9 punti), quest’ultimo alla guida dei Pyramids in Egitto e capace di importanti risultati continentali.