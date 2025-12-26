Ranking FIFA, Spagna irraggiungibile: delusione Italia, fuori dalla top 10

La classifica del Ranking FIFA delle nazionali di calcio è uno degli indicatori più seguiti al mondo per capire non solo chi sono le squadre più forti sulla carta, ma anche quali realtà stanno attraversando un momento di forma o crescita.

Con l’aggiornamento del Ranking FIFA di fine 2025, pubblicato dopo tutte le gare internazionali disputate quest’anno, emergono conferme importanti, sorprese interessanti e qualche indicazione che proietta direttamente verso la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Ranking FIFA, domani la Spagna

Al vertice della classifica continua a dominare la Spagna, che chiude l’anno al primo posto del ranking mondiale. La Roja è riuscita a superare diverse selezioni di altissimo livello grazie a risultati consolidati nei principali appuntamenti internazionali. Questo primato rappresenta la conferma di un progetto sportivo solido: continuità di risultati, un mix di esperienza e giovani talenti e una filosofia di gioco chiara sulle partite decisive.

Subito dietro troviamo l’Argentina. L’Albiceleste resta attaccata alla vetta della classifica, confermando una posizione di prestigio che rispecchia le loro prestazioni recenti sui palcoscenici più importanti. A completare il podio c’è la Francia, che mantiene il terzo posto, confermando la profondità tecnica di una rosa che riesce a essere competitiva in ogni competizione internazionale.

E l’Italia? Gli azzurri fuori dalla top 10

La top 10 è poi completata da alcune delle nazionali storiche del calcio mondiale: Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania e Croazia. Tutte queste squadre occupano posizioni di prestigio senza grandi scossoni rispetto agli ultimi aggiornamenti, a testimonianza di un equilibrio consolidato tra tradizione e qualità.

Sempre giù l’Italia, che si trova appena fuori dai primi dieci, ferma al 12º posto mondiale secondo l’ultima graduatoria. Questo piazzamento rappresenta la conferma del momento negativo degli Azzurri. La condizione attuale vede l’Italia dietro persino a nazionali come il Marocco (11°), che grazie a un’annata molto positiva si è consolidato tra le migliori al mondo.

Dopo l’Italia, al 13esimo posto, troviamo la Colombia. Seguono USA, Messico, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal e Iran a chiudere le prime 20 posizioni. Questa classifica di fine 2025 riflette un panorama calcistico mondiale in equilibrio tra le potenze consolidate e alcune nazionali con ambizioni in crescita. La stabilità delle posizioni dalle prime posizioni della graduatoria sottolinea come le grandi selezioni abbiano saputo mantenere una coerenza di risultati, mentre le sorprese nelle parti medio-basse aprono scenari affascinanti in vista della Coppa del Mondo del 2026. Un 2026 che si spera, per l’Italia, possa cominciare sotto auspici migliori.