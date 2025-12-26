Roma, tutto su Raspadori e Zirkzee: le ultime di Pedullà

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato e resta forte su Giacomo Raspadori. Lo ha rivelato un X di Alfredo Pedullà.
La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato e resta forte su Giacomo Raspadori. Secondo quanto rivelato da un X di Alfredo Pedullà, il club giallorosso sta lavorando soprattutto sulla formula dell’operazione, aspetto centrale per arrivare alla chiusura dell’affare. I contatti sono continui e la sensazione è che, rispetto ad altri obiettivi, Raspadori possa essere raggiunto con una tempistica più rapida, a patto che dalla proprietà arrivi il via libera definitivo.
Il nome dell’attaccante ex Napoli è legato a un disegno più ampio. La Roma, infatti, punta a un doppio colpo di spessore che comprende anche Joshua Zirkzee, profilo ritenuto indispensabile per il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. L’idea è quella di costruire un reparto offensivo completo, capace di garantire qualità, profondità e soluzioni diverse in base alle partite e agli avversari.
Se Zirkzee rappresenta un’operazione più complessa, sia per costi sia per concorrenza, Raspadori viene considerato un obiettivo più immediato e funzionale. La dirigenza giallorossa è al lavoro per incastrare tutte le pedine, ma la palla passa ora alla proprietà, chiamata a decidere tempi e investimenti. La Roma accelera, consapevole che il mercato può entrare presto nella fase decisiva.
Questo l’aggiornamento di Pedullà pubblicato sul proprio sito: Non solo Zirkzee, in orbita Roma come svelato oltre un mese fa. Il club giallorosso continua a lavorare forte su Giacomo Raspadori in uscita dall’Atletico Madrid. Abbiamo spiegato che Raspadori piace anche alla Lazio, al momento però ferma sul mercato. Gasperini apprezza Raspadori, lo avrebbe voluto a Bergamo e lo ritiene, come spiegato ieri, una seconda punta.
La Roma sta mantenendo contatti diretti con l’entourage e non possiamo escludere il tentativo di fare un doppio colpo, visto che Bailey è in bilico e potrebbe uscire anche Baldanzi (corteggiato dal Verona e non solo), senza dimenticare El Shaarawy in scadenza. Il diktat della proprietà è quello di esaudire le richieste di Gasperini dopo un eccellente impatto con la realtà giallorossa: grandi manovre in corso.