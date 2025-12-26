Roma, tutto su Raspadori e Zirkzee: le ultime di Pedullà

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato e resta forte su Giacomo Raspadori. Lo ha rivelato un X di Alfredo Pedullà.

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato e resta forte su Giacomo Raspadori. Secondo quanto rivelato da un X di Alfredo Pedullà, il club giallorosso sta lavorando soprattutto sulla formula dell’operazione, aspetto centrale per arrivare alla chiusura dell’affare. I contatti sono continui e la sensazione è che, rispetto ad altri obiettivi, Raspadori possa essere raggiunto con una tempistica più rapida, a patto che dalla proprietà arrivi il via libera definitivo.

Roma-Raspadori, si lavora: le ultime di Pedullà

Il nome dell’attaccante ex Napoli è legato a un disegno più ampio. La Roma, infatti, punta a un doppio colpo di spessore che comprende anche Joshua Zirkzee, profilo ritenuto indispensabile per il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. L’idea è quella di costruire un reparto offensivo completo, capace di garantire qualità, profondità e soluzioni diverse in base alle partite e agli avversari.

Se Zirkzee rappresenta un’operazione più complessa, sia per costi sia per concorrenza, Raspadori viene considerato un obiettivo più immediato e funzionale. La dirigenza giallorossa è al lavoro per incastrare tutte le pedine, ma la palla passa ora alla proprietà, chiamata a decidere tempi e investimenti. La Roma accelera, consapevole che il mercato può entrare presto nella fase decisiva.

Roma, non solo Zirkzee: “Giallorossi forti su Raspadori”