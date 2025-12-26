Serie A, lotta salvezza: sei squadre in 5 punti e un’intrusa che vuole allontanarsi presto

Quanti punti occorrono per salvarsi? E’ ancora presto per fare questi tipi di calcoli, ma in Serie A s’infiamma la lotta salvezza. Andiamo a vedere le squadre coinvolte.

La Fiorentina ha ottenuto da pochi giorni la prima vittoria in stagione in Serie A, toccando così quota 9 punti in classifica. Ma la viola occupa ancora l’ultimo posto della graduatoria. Non potrebbe essere altrimenti, considerando i numeri davvero deludenti messi in fila dalla formazione ora guidata da Paolo Vanoli. Possiamo considerare la Fiorentina un’intrusa? In termini di rosa sicuramente, ma non sarà facile allontanarsi dalle grinfie pericolosissime della lotta salvezza.

Lotta salvezza, sei squadre in 5 punti

A partire dal penultimo posto del Pisa (11 punti) ci sono al momento sei squadre in soli 5 punti. Un dato sicuramente molto significativo, se consideriamo che la classifica è ancora molto corta e solamente quattro squadre sono riuscite a mettere da parte un bottino rilevante: Sassuolo (neopromossa, 21 punti), Cremonese (neopromossa, gli stessi punti dei neroverdi) e Udinese, sempre a 21.

Zona tranquilla? Non troppo

Il Torino è risalito un po’, toccando quota 20 punti. Ed è proprio dal 14esimo posto occupato dal Lecce che la situazione diventa intricata. O meglio, c’è una scia di squadre che procede fino alla zona bollente. I salentini, guidati da Di Francesco, precedono il Cagliari (15), dunque Parma e Genoa (entrambe a 14 punti), appena fuori dalla zona salvezza. Il terzultimo posto occupato dal Verona (12 punti) serve da monito per le formazioni sopracitate, che non possono assolutamente ritenersi al sicuro.

Il precedente dell’Empoli

L’Empoli, nella scorsa stagione, aveva accumulato un bottino di punti molto interessante nel corso del girone d’andata. Ma la formazione di D’Aversa aveva subito poi un crollo incontrovertibile e in certi versi inspiegabile. Nel girone ritorno, i toscani hanno messo a segno solamente 11 punti in 19 partite (solamente 3 in più rispetto al Monza, ndr). Un dato fortemente significativo perché le tre retrocesse hanno effettuato il minor numero di punti del campionato. Monza 8, Empoli 11 e Venezia 15. Hanno fatto poco meglio Lecce e Parma, totalizzando entrambe 17 punti nel girone di ritorno.

Il crollo dell’Empoli deve servire da monito anche per squadre come Cremonese e Sassuolo che, con tutta probabilità, sono a metà del percorso salvezza conclusivo. Ma non possono in alcun modo abbassare la guardia.